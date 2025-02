Epa Colombia se reencontró con su bebé en la cárcel El Buen Pastor

A pocos días de cumplir su primer mes como reclusa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Daneidy Barrera Rojas, más conocida en las redes sociales como Epa Colombia , pudo reencontrarse con su bebé Daphne Samara, quien tiene 9 meses de nacida.

La emisora La Kalle conoció que la pequeña fue llevada por su abuela Martha Rojas, su abuelo Gerardo Barrera y su otra mamá Karol Samantha. El encuentro se dio en la mañana del sábado 15 de febrero.

En redes sociales se compartió una fotografía donde se ve a Daphne Samara ir en brazos de su abuelo antes de ingresar al centro penitenciario. Se desconoce cómo se desarrolló la visita y el reencuentro de Epa Colombia con su hija.

Previo al encuentro, en una entrevista con Noticias Caracol, la influenciadora y empresaria había dicho: "Tengo una hija que no he visto hace 17 días, que yo le doy pecho, la amamanto (...) Mi hija me necesita como yo la necesito a ella". Aún se desconoce si a Daneidy Barrera Rojas le concederán el beneficio de lactancia diaria.

Sobre la posibilidad de que la dejen estar con su hija en la cárcel, indicó que ya envió una carta de petición, pero que le han dicho que este permiso "es hasta los 6 meses". Por otro lado, informó que "otros me dicen: 'No lee, sigue leyendo, que es hasta los dos años', entonces estoy en eso, aprendiendo a conocer la cárcel, estoy aprendiendo a adaptarme a ella porque ha sido muy difícil, es muy duro. Ni al peor enemigo uno le desea que esté en la cárcel".

La empresaria aseguró que "he estado orando, le he hablado a las chicas, las capacité hablándoles de Dios. Hay un proyecto muy bonito, porque sí, nos equivocamos, pero tememos el derecho a ser mejores personas, a cambiar y mostrar en la sociedad que uno aquí puede también salir adelante".

Epa Colombia le escribió carta a su hija

Johana Bahamón, quien está al frente de la Fundación Acción Interna, visitó a Epa Colombia en la Cárcel El Buen Pastor. En las redes sociales de la organización publicó un video donde Daneidy Barrera Rojas le habla a su hija, Daphne Samara.

Epa Colombia le escribió una carta a su hija desde la prisión. IG: Acción Interna / Karol Samantha

"Samara, hija, no sabes cuánto te extraño. Tus ojos tan hermosos y tan perfectos. Eres mi vivir, vivo por ti, eres mi motor para nunca rendirme... Tu mamá todos los días le pide a Dios que siempre te cuide, te ilumine, te guarde de todo mal y peligro. Te extraño, todos los días al despertar te pienso... le pido a Dios que muy pronto pueda estar junto a ti", escribió Epa Colombia.

