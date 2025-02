Epa Colombia hace pedido desde la cárcel El Buen Pastor: "Mi hija me necesita, como yo a ella"

Tras más de dos semanas de estar recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Daneidy Barrera Rojas, conocida comoEpa Colombia , dio detalles sobre lo afectada que está por estar lejos de su hija de 9 meses, en entrevista con Noticias Caracol.

"Tengo una hija que no he visto hace 17 días, que yo le doy pecho, la amamanto (...) Mi hija me necesita como yo la necesito a ella", aseguró la influenciadora desde el centro de reclusión, y añadió que ha sufrido de "depresión posparto", por lo que la situación ha sido "muy difícil".

Sobre la posibilidad de que la dejen estar con su hija en la cárcel, indicó que ya envió una carta de petición, pero que le han dicho que este permiso "es hasta los 6 meses".

"Otros me dicen: 'No lee, sigue leyendo, que es hasta los dos años', entonces estoy en eso, aprendiendo a conocer la cárcel, estoy aprendiendo a adaptarme a ella porque ha sido muy difícil, es muy duro. Ni al peor enemigo uno le desea que esté en la cárcel", afirmó Epa Colombia.

Epa Colombia está recluida en la Cárcel El Buen Pastor. Redes sociales: Junior Florez / Epa Colombia

Añadió que la cama en su celda "es un planchón con un cemento y le colocan una colchoneta. Ahí hace mucho frío". Sin embargo, recalcó que ha logrado acercarse a las demás mujeres que allí se encuentran.

"He estado orando, le he hablado a las chicas, las capacité hablándoles de Dios. Hay un proyecto muy bonito, porque sí, nos equivocamos, pero tememos el derecho a ser mejores personas, a cambiar y mostrar en la sociedad que uno aquí puede también salir adelante", aseguró la empresaria.

La condena contra Epa Colombia

La empresaria y creadora de contenido fue recientemente condenada a cinco años y tres meses por el vandalismo en una estación de Transmilenio durante el estallido social de 2019. Se le imputaron tres delitos: daño al bien ajeno agravado, perturbación al transporte público colectivo e instigación a delinquir con fines terroristas.

Barrera Rojas aseguró que, si bien dañó el bien ajeno, sus fines no buscaban instigar al terrorismo como lo expuso la justicia colombiana. Asimismo, la influenciadora aseguró que desde que cometió estos daños en el sistema de transporte, en los últimos 6 años, ha creado empresa, ha aportado a la reparación y ha contribuido para aliviar el daño que cometió en aquel momento.

"La incitación no es el terrorismo. Sí, dañé el bien ajeno, pero no debería estar el delito de instigación con fines terroristas porque no hay el terrorismo, ¿me entiende? Lo hice porque toda Colombia estaba marchando y no dañé toda la estación de Transmilenio, solo dañé tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio, las cuales durante todo este tiempo quise arreglar. (...) Quiero que ustedes vean el cambio que yo he tenido", dijo la entrevistada a Noticias Caracol.

La mujer tendrá que pagar cinco años y tres meses de prisión por haber destruido una estación de Transmilenio durante las manifestaciones de 2019. - Foto: redes sociales.

¿Cómo va el negocio de keratinas de Epa Colombia tras su condena?



Epa Colombia añadió que, desde que está en la cárcel, ha evidenciado problemas con su compañía, pues su imagen era clave en el mercadeo y la distribución de su producto para el cabello: las keratinas.

"Mi negocio va mal porque yo soy la imagen, yo soy la figura pública de los productos los cuales sale a promocionar. Yo todos los días los saco a promocionar. (...) Yo soy la cara de ello", dijo.

Esta no sería la primera vez en que la empresa de Daneidy Barrera Rojas presenta algunos problemas, pues hace seis meses la propietaria del negocio dio a conocer que Keratinas Epa Colombia había sufrido una importante pérdida financiera debido a que llegaron materias primas en estado defectuoso, daño económico que se tradujo en pérdidas cercanas a los 900 millones de pesos.

