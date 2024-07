La decepción que se siente en la frontera de Venezuela luego de las elecciones

En la frontera colombovenezolana quitaron las vallas de ambos lados y Noticias Caracol habló con las personas que iban caminando, incluso con maleta en mano, y hablaron de la tristeza de la derrota que muchos sintieron a causa de las elecciones presidenciales en Venezuela.

La imagen de varios venezolanos en las calles fue la que resonó en millones de personas que en el mundo tenían la esperanza de un cambio. Además, advertía lo que sería una anhelada fiesta histórica en Cúcuta, protagonizada por miles de venezolanos que veían cerca el sueño de regresar a su país y reencontrarse con los suyos, que contrastó con el silencio en la frontera que se percibía en la madrugada de este lunes, 29 de julio de 2024. Para muchos ciudadanos, fue un difícil amanecer en el puente internacional Simón Bolívar.

“Tristeza con mi familia”, afirmó una de las ciudadanas que pasaba por el paso fronterizo.

Lo que sucedía en la frontera entre Colombia y Venezuela

A las 7:00 de la mañana autoridades de Colombia y Venezuela cumplían con su propósito, abrir la frontera, pues quitaron vallas y tanquetas. Desde San Antonio de Táchira, decenas de motociclistas cruzaron a Cúcuta. Por los pasos peatonales, los venezolanos cargados con maletas dejaron ver que emprenderán un largo viaje.

Publicidad

“No pude votar porque no me dio tiempo. Estaba esperando noticias de mi familia (llora) para ver si me alegraban, pero no fue así. Llevo seis años sin ver a mi familia aquí, ahora tengo que cruzar para verlos y luego irme, porque no quiero quedarme. Mi hijo no merece esto. Lo dejé en Perú mientras yo venía a decidir qué hacer, pero ahora ya no puedo”, afirmó Geónimi Alvarado, ciudadana venezolana.

Lo que dicen los venezolanos sobre resultados de las elecciones

Las cuentas que el Consejo Nacional Electoral presentó confirmando la reelección de Nicolás Maduro no le cuadran a millones de venezolanos. Para ellos, los resultados serían diferentes.

Publicidad

“Ya es suficiente para convalidar un régimen usurpador. Ayer, las filas eran interminables, y todos estaban a favor de Edmundo González, acompañado por esa dupla genial de María Corina. Lo que vemos ahora es un fraude y una traición a la voluntad popular del pueblo venezolano”, afirmó Pedro José Villamizar, ciudadano venezolano.

Luis Pacheco, otro ciudadano, mencionó que “Maduro no cuenta con la aprobación popular. Según los sondeos que hemos recibido, no superó el 30% de intención de voto. Creo que es difícil para alguien continuar maltratando al pueblo venezolano, que ya está diciendo basta. Lo han hecho durante más de 20 años y queremos un cambio”.

La tristeza, impotencia y frustración son solo algunos de los sentimientos que hoy tienen a los venezolanos casi sin palabras.

“Yo quiero volver a mi país donde todo se arregle porque nosotros estamos pasando mucho trabajo”, dijo Fabiola Carvajal, venezolana radicada en Colombia.

Publicidad

“Siento angustia porque no pasó lo que tenía que pasar. Seguimos en la misma situación y seguimos sufriendo por todo, por todo”, añadió Berta Patino, otra ciudadana venezolana radicada en Colombia.

Mientras hablan de resultados que no son creíbles, hoy venezolanos retornan a territorio colombiano para trabajar, estudiar o buscar lo que su país no les ofrece.