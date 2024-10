La frialdad de los asesinos de Alexis y Sofía Delgado: esto hicieron tras cometer sus crímenes

Los casos deSofía Delgado y Alexis Delgado, los niños asesinados en Valle del Cauca y Cundinamarca, tienen trágicas coincidencias. Además del apellido de las víctimas, que no eran familiares, sus señalados verdugos actuaron de forma similar tras quitarle la vida a estos angelitos. Brayan Campo y Carlos Herrán Rodríguez mostraron frialdad extrema y suma crueldad.

En primer lugar, ambos sujetos intentaron desaparecer los cadáveres de los niños, según las autoridades. En el caso de Brayan Campo, luego de asesinar a la pequeña de 12 años, escondió el cuerpo en unas bolsas y lo enterró en un cañaduzal del municipio de Candelaria. Y, en el crimen del bebé de 2 años, Carlos Herrán sepultó los restos mortales en una finca de la localidad de San Cayetano y los tapó con rocas.

Brayan Campo terminó confesándole a las autoridades que había asesinado a Sofía Delgado en el baño de la tienda para mascotas que él y su esposa tenían, en el corregimiento de Villagorgona, y les indicó el sitio donde había ocultado el cadáver. Hasta allí llegó una comisión del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que descubrió que la criatura había sido sometida a una muerte aterradora.

Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado

En cuanto a Carlos Herrán, en medio de una absurda explicación, aseguró que Alexis Delgado se había caído de un caballo, que él lo llevó a casa y que al otro día, después de descubrir que estaba muerto, decidió inhumarlo "por miedo". Presionado por la indignación generalizada de los habitantes de San Cayetano, señaló el lugar donde dejó el cuerpo.

Además, de acuerdo con el proceso judicial, a ambos niños los golpearon en la cabeza. A Sofía Delgado la habrían agredido con un utensilio de cocina, mientras que a Alexis le fracturaron el cráneo. La necropsia del pequeño demostró, adicionalmente, que fue víctima de abuso sexual y tortura, y que lo venían maltratando desde hace tiempo.

Lo que hicieron los asesinos de Alexis y Sofía Delgado después del crimen

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, reveló que el domingo 29 de septiembre, fecha del asesinato de la niña en Candelaria, el confeso feminicida actuó con tremenda frialdad. "Él era normal, no me mostró nervios, incluso ese día se comió todo lo que le serví y estábamos acostumbrados a que todos los domingos veíamos una o dos películas en la noche y ese día todo trascurrió con normalidad, toda la semana estuvo normal. Él nunca mostró remordimiento, nerviosismo ni ansiedad”.

Pero no solo eso. Según el relato de Rodas, Brayan “llevó a mi mamá a la casa y pasados unos minutos me dijo: ‘ya vengo, voy donde el mecánico’, y él no recuerda haberme dicho esa mentira, pero él me dijo eso, se fue, pasaron 15 o 20 minutos, llegó a la casa y estaba normal. Se acostó un rato, se duchó y nos pusimos a ver películas”.

Carlos Herrán Rodríguez habría tenido un comportamiento parecido. El abuelo del pequeño Alexis Delgado, don Teodolfo Ramírez, le contó a Noticias Caracol en vivo qué sucedió el 19 de octubre, horas después del crimen del bebé. "Mi hermana Luz Estrella se quedó allá con el delincuente esa tarde, ese sábado por la noche se quedó allá con el delincuente, y lo veía tranquilo, lo veía sereno, como si nada hubiera hecho”.

Y se presentaron otros hechos que denotan gran cinismo. “Ella (Luz Estrella) no pudo dormir esa noche ni nada. Escuchaba ruidos raros. Al otro día el delincuente se levantó dizque a las 4 de la mañana, hizo tinto y antes le dio. Le dijo: 'eso todavía está muy presto para irme a ordeñar, voy a acostarme otro ratico'. Se acostó y a las 5 de la mañana sí salió y se fue a ordeñar “.

Carlos Herrán Rodríguez, el presunto asesino de Alexis Delgado

¿Qué pasará con Brayan Campo y Carlos Herrán?



El confeso asesino de Sofía Delgado admitió los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, intento de secuestro (pues habría tratado de raptar a otra niña horas antes) y ocultamiento de material probatorio. El delincuente, que fue trasladado a la cárcel de La Tramacúa , en Cesar, podría enfrentar una pena de hasta 60 años de prisión.

Esa misma condena recibiría Carlos Herrán Rodríguez, quien fue imputado por los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años, todos esas conductas en condición de agravadas. Aunque no se acogió a los cargos, fue cobijado con medida de aseguramiento y enviado a prisión.

Ambos criminales, el confeso y el acusado, eran lobos vestidos de oveja. Brayan Campo, vecino de la víctima, posaba de buen padre y excelente vecino. Calos Herrán, tío político de Alexis Delgado y quien tenía junto a su esposa (tía del niño) la custodia del nené, había prometido velar por su bienestar. Hoy a los dos señalados monstruos los desprecia Colombia entera.

Similitudes entre los casos de los niños Delgado

En Colombia, al menos 374 menores de edad han sido asesinados este año. La cifra, confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, se suma a las miles de denuncias que se presentan anualmente por abuso sexual y violencia intrafamiliar contra niñas, niños y adolescentes. Debido al complejo panorama, desde muchos sectores piden revivir en el país el debate sobre la cadena perpetua para estos criminales.

