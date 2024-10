Necropsia del pequeño Alexis Delgado: Medicina Legal confirma verdades muy dolorosas

El pequeño Alexis Delgado Ramírez no murió como consecuencia de un accidente fortuito, como lo aseguró su tío político, Carlos Herrán Rodríguez. Al niño de dos años lo asesinaron. Así lo concluyeron los peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal encargados de examinar el cadáver de la criatura.

>> Más del caso: le contamos acá lo último sobre la muerte de Alexis Delgado

Noticias Caracol tuvo acceso al informe médico-legal, el cual se convirtió en elemento clave para que la Fiscalía General de la Nación solicitara la captura de Herrán y lo presentara ante un juez de la república con el objetivo de imputarle tres delitos: homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años, todas estas conductas con la calificación de agravadas.

¿Qué dice el dictamen de Medicina Legal sobre Alexis Delgado?

Confirma que el bebé fue víctima de actos violentos y no descarta que las huellas encontradas en su cuerpo hayan sido provocadas no solo por una persona, sino por varias. Al parecer, el chiquitin sufría un infierno desde mucho antes de perder la vida en un corregimiento de San Cayetano, un pueblo tranquilo de Cundinamarca que hoy no sale de su asombro y dolor.

Publicidad

Estas son algunas conclusiones de la autopsia:

- El dictamen médico-legal indica que el niño de dos años fue abusado sexualmente

- Alexis Delgado fue golpeado en la cabeza y le fracturaron el cráneo

- El bebé venía siendo víctima de maltrato infantil

- Se demuestra violencia sistemática, tratos crueles e inhumanos

- Queda descartado que las lesiones hayan sido generadas por un accidente

- Las heridas fueron causadas por una o varias personas

Publicidad

Con este informe, además de las evidencias encontradas en la escena del crimen, las entrevistas realizadas a familiares cercanos de Alexis Delgado y otros posibles testigos, y la declaración de Carlos Herrán Rodríguez (incongruente y absurda, según los investigadores), las autoridades procedieron a solicitar y efectuar la captura del sospechoso.

La última foto de Alexis Delgado con vida, tomada horas antes del crimen - Noticias Caracol

¿Qué viene ahora en el caso de Alexis Delgado?

Tras haber sido detenido el pasado jueves, 24 de octubre, Herrán fue presentado ante un juez de control de garantías. Este no solo legalizó la captura, sino que cobijó al procesado con medida de aseguramiento y ordenó su traslado a una cárcel. ¿Por qué? Consideró que el sujeto es un peligro para la sociedad y que, eventualmente, podría intentar evadir la justicia.

El tío político de Alexis Delgado Ramírez, que no aceptó los cargos imputados y se declaró inocente, deberá enfrenar el juicio en prisión. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 60 años. Además, no recibiría rebajas ni beneficio alguno porque su víctima es menor de edad. Su abogado tendrá la difícil tarea de intentar demostrar que el preso, sobre quien recaen todas las pruebas, no hizo nada.

¿Pero cuáles son esas pruebas? No solo el dictamen de Medicina Legal, ya de por sí fuerte, sino el mismo testimonio que entregó Carlos Herrán ante las autoridades luego de que reportaran la supuesta desaparición del bebé, el sábado 19 de octubre. Según este sujeto, el niño se le cayó de un caballo el viernes y él, en vez de conducirlo a un hospital para que recibiera atención especializada (como sería lo lógico), lo llevó a su casa y lo acostó. Aseguró que al otro día, supuestamente, se dio cuenta de que la criatura estaba sin vida y decidió sepultarla porque "sintió miedo".

Publicidad

El domingo 20 de octubre, quizá presionado por el revuelo de los habitantes de San Cayetano, que salieron en masa a buscar a Alexis Delgado, y por las muchas preguntas que le hacían, el tío político confesó que había enterrado a la víctima e indicó el sitio exacto de esa inhumación. Acto seguido, se presentó voluntariamente en una estación de Policía y sostuvo que no era responsable de lo ocurrido. Las autoridades no pudieron detenerlo en ese instante, pues no había una orden de captura, por lo que el señor quedó libre y se fue a la casa de su madre, en el municipio de Mesitas de El Colegio. Pero hasta allí lo siguió, no solo la culpa, sino la ley.

Carlos Herrán Rodríguez, el presunto asesino de Alexis Delgado Suministrado

>> Tras muerte de Alexis Delgado, piden castración para violadores y asesinos de niños

Publicidad

La frialdad del señalado homicida de Alexis Delgado



Don Teodolgo Ramírez tiene el corazón roto. ¡Y cómo no! Es el abuelo del bebé asesinado en San Cayetano. Le arrebataron parte de su vida, sangre de su sangre. “Nosotros siempre sospechábamos que algo le había hecho al niño", dijo frente a las cámaras deNoticias Caracol en vivo , refiriéndose a Carlos Herrán Rodríguez.

El campesino recordó lo que aconteció el sábado, luego de reportarse la aparente desaparición de Alexis Delgado: "Mi hermana Luz Estrella se quedó allá con el delincuente esa tarde, ese sábado por la noche se quedó allá con el delincuente, y lo veía tranquilo, lo veía sereno, como si nada hubiera hecho”.

Pero hubo más acciones que, vistas en este momento, denotan una frialdad extrema por parte del presunto homicida. “Ella no pudo dormir esa noche ni nada. Escuchaba ruidos raros. Al otro día el delincuente se levantó dizque a las 4 de la mañana, hizo tinto y antes le dio. Le dijo: 'eso todavía está muy presto para irme a ordeñar, voy a acostarme otro ratico'. Se acostó y a las 5 de la mañana sí salió y se fue a ordeñar “.

Don Teodolfo pide justicia al igual que su hija, la madre del bebé, a quien le habían quitado la custodia del pequeño para dársela a su hermana y al esposo de ella, a Carlos Herrán, el hombre que al parecer terminó segándole la vida a este ser inocente. Muchas dudas hay sobre el proceso que llevó a otorgarle el cuidado del nené a la cuestionada pareja.

Publicidad

¿Hay más personas implicadas en la muerte de Alexis Delgado?

Es algo que se contempla. El reporte de Medicina Legal señala que una o más personas pudieron haber lastimado al menor, antes del día de su muerte o esa fatídica fecha, y el propio alcalde del municipio de San Cayetano, Alejandro Roncancio, al recorrer con Noticias Caracol el lugar donde fue encontrado el cadáver, manifestó que le parecía extraño que Carlos Herrán haya podido mover solo las rocas con las que tapó los restos mortales.

"El día domingo yo estuve en este sitio, sin saber que debajo de estas grandes piedras estuviera el cuerpo del bebé. No pudimos levantarlas", acotó el mandatario local y, muy convencido, añadió: "Presumo que hubo alguien que le ayudó, porque es mu difícil de creer que él solo haya hecho estas cosas tan aberrantes que nos llenan de nostalgia".

Publicidad

El sector donde fue sepultado Alexis Delgado está ubicado en la vereda Los Ríos, a unos 400 metros de la finca donde trabajaba el presunto criminal, a hora y media del casco urbano de San Cayetano. Hoy los habitantes de la localidad gritan a una sola voz que el responsable de esta atrocidad sea castigado sin contemplación. Y Colombia entera, aún consternada por el feminicidio de Sofía Delgado Zúñiga , ocurrido el 29 de septiembre en Candelaria, Valle del Cauca, se une a ese llamado: ¡no más niñas y niños atacados! Cifras oficiales revelan que, en lo corrido de 2024, van por lo menos 374 menores asesinados en el país.

>> Repasamos en este enlace la historia de otros ángeles víctimas de la violencia en Colombia