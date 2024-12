La razón por la que Fabio Ochoa quedó en libertad tras regresar deportado de Estados Unidos

El exnarcotraficante que hacía parte del cartel de Medellín en los años 80, Fabio Ochoa Vásquez , quedó en libertad tras cumplir una pena de 26 años de prisión en Estados Unidos. Este lunes 23 de diciembre volvió a Colombia y se dirige nuevamente a la capital antioqueña para estar con su familia.

Ochoa Vásquez, quien ahora tiene 67 años de edad, fue extraditado en septiembre de 2001 tras ser hallado culpable por ingresar toneladas de cocaína entre 1997 y 1999. En principio, había sido condenado a 30 años de cárcel, pero logró una reducción parcial por su colaboración con las autoridades estadounidenses.

A su llegada a Colombia en la tarde de este lunes, Ochoa -con saco gris, gafas y sin esposas- fue recibido por funcionarios de Migración Colombia y pasó el proceso de control migratorio.

El excapo permaneció retenido unos minutos en Migración, donde se le verificaron los antecedentes y órdenes de captura. Las autoridades constataron que no tenía pendientes con la justicia colombiana.

"Terminado el proceso de control migratorio y tras constatar en nuestras bases de datos que no hay ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas, el señor Ochoa Vásquez quedó en libertad para reunirse con su familia", indicó Migración Colombia.

Tras quedar en libertad, el excapo salió del aeropuerto El Dorado. "Es una maravilla. Finalmente se dio", le dijo Fabio Ochoa a Noticias Caracol sobre su libertad. "Me voy para Medellín a vivir con mi familia", agregó. Además, resaltó no sentirse arrepentido por lo que hizo en el pasado.

Además, el excapo del cartel de Medellín sostuvo que “no tengo nada que decirles” a los colombianos y que no está arrepentido por sus crímenes.

Ochoa manifestó que no se arrepiente de los crímenes que cometió porque “yo no lo hice pensando en hacer mal. Por este caso no soy culpable, me lo montaron. Yo en el pasado me sometí a la justicia y confesé mis delitos”.

Los delitos por los que fue condenado Fabio Ochoa

El excapo nació en Medellín en 1957. Viene de una familia dedicada a la ganadería, de hecho, su padre, Fabio Ochoa Restrepo, se dedicaba a la ganadería y era muy conocido por criar y entrenar caballos finos.

Pese a su fortuna, sus hermanos Juan David y Jorge Luis se implicaron en la década de 1970 en el negocio del narcotráfico, al que luego se sumó Fabio en 1981, cuando tenía 24 años.

Los tres hermanos que conformaban el llamado "clan Ochoa" llegaron a estar en algún momento en la lista de los 12 narcotraficantes más buscados por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Cabe recordar que, por esos años, el cartel de Medellín llegó a ser la organización de narcotráfico más prominente y Pablo Escobar, el capo más poderoso.

"Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos", era el lema de "Los extraditables", un grupo apéndice del cartel de Medellín al frente del que estaba Escobar, pero también Fabio Ochoa.

Fabio, el menor de los Ochoa, fue capturado el 13 de octubre de 1999. Posteriormente, el 28 de agosto de 2001, el entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana autorizó su extradición hacia Estados Unidos, que se llevó a cabo el 8 de septiembre de ese mismo año. En 2003, fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de trata de personas, conspiración, delincuencia y distribución de cocaína.