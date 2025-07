"La tienen supuestamente cerca de Cartagena": las llamadas que ha recibido mamá de Tatiana Hernández

Ya son 100 días sin el rastro de Tatiana Hernández. La joven de 23 años, estudiante de Medicina en la Universidad Militar, desapareció el pasado 13 de abril en la avenida Santander de Cartagena y, desde entonces, su familia vive en la incertidumbre de lo que le pudo haber pasado. Su madre, Lucy Díaz, habló con Noticias Caracol sobre llamadas que ha recibido en donde le afirman que debe pagar cierta cantidad de dinero para volver a ver a su hija.

"Esto es una incertidumbre y un dolor interno que no podemos ni siquiera reflejar. Nosotros no podemos conciliar el sueño, estamos a la expectativa", dijo, y afirmó que ella cree que "lo que sucedió ese día no fue algo de casualidad, fue algo que ya tenían planeado y preciso 10 días antes de que ella se devolviera nuevamente para Bogotá". El último registro que se tiene de Tatiana es un video de la tarde del pasado 13 de abril, en el cual se ve sentada en unas rocas en la zona de Bocagrande.

Una de las pistas clave es que los compañeros de la joven encontraron su celular y sus sandalias en el lugar donde desapareció, por lo que Lucy mencionó que en los últimos días los amigos de Tatiana volvieron al lugar para reconstruir la escena. Aunque indicó que los investigadores "por primera vez" solicitaron dichas sandalias, ya que anteriormente "nunca las habían querido tomar como material probatorio de lo sucedido", reconoció que no sabe "qué es lo que pretenden con esta información o con este nuevo proceso que están haciendo". Cabe resaltar que, desde que se reportó la desaparición, las autoridades han indagado en cámaras de seguridad, e incluso, dentro del agua, por medio de un robot submarino. Sin embargo, no han divulgado aún un resultado contundente.



"La tienen supuestamente cerca de Cartagena": mamá de Tatiana Hernández

Lucy también ha mencionado en diversas ocasiones que ha recibido llamadas en las que supuestamente apuntan al paradero de la médica de 23 años. Sin embargo, algunos de estos mensajes han resultado ser intentos de extorsión, sumando más angustia a su situación. Para este noticiero, relató haber recibido "tres llamadas de la misma persona de diferentes números" que se identificaban como miembros del ELN, intentando manipularla para entregar dinero.

"Piden dinero diciendo que saben dónde está Tatiana, que si les consignamos cierta cantidad de dinero para el tanqueo de un vehículo pueden acercarse a la ciudad, porque la tienen supuestamente cerca de Cartagena (…) La persona inteligente que se llevó a Tatiana a ese lugar se dio cuenta de que su celular tenía un GPS en el que se podía hacer un rastreo (…) entonces fueron y lo colocaron un poco más allá de donde ella estaba sentada", comentó previamente para Noticias Caracol.

Entre tanto, el abogado Iván Cancino, apoderado de la familia Hernández, expresó su profunda preocupación por la investigación. "Hasta el sol de hoy, ni empatía, ni resultados, ni el cumplimiento absoluto de sus deberes legales y constitucionales por parte de la Fiscalía encargada de llevar la investigación", afirmó, añadiendo que incluso las solicitudes de reunión con los fiscales han sido infructuosas. Por tal razón, solicitarán formalmente el traslado del proceso a otra seccional de la Fiscalía.



Giro en la investigación de desaparición de Tatiana Hernández

La joven se encontraba realizando sus prácticas en el Hospital Naval, lugar en donde se está haciendo una "indagación interna", luego de que se conociera una carta que vinculaba la desaparición con un supuesto caso de corrupción dentro del centro médico. “Tatiana fue entregada a un grupo criminal en Cartagena, conocido como Los Z”, señaló el documento enviado el 10 de julio al fiscal Héctor Doney Toro, difundido en medios de comunicación. Esta nueva hipótesis planteaba que la joven de 23 años habría planeado denunciar las supuestas irregularidades ante la Alcaldía de Cartagena.

La Armada Nacional, frente a esta carta, emitió un comunicado aclarando que, aunque hasta ahora no ha recibido denuncias formales contra el personal militar o civil del hospital por un presunto caso de corrupción, iniciará de oficio una investigación interna. “En ocasión a la noticia se iniciarán las indagaciones internas correspondientes”, anunció la institución, la cual reiteró su disposición de colaborar con las autoridades judiciales “desde el primer momento en que se reportó su desaparición”.

Asimismo, precisó que Tatiana no se encontraba realizando su año rural en el hospital. “Desde el mes de noviembre de 2024, estaba vinculada únicamente en rotación práctica, como parte de su internado obligatorio, en calidad de estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada”, indicó el comunicado, y añadió: “La Armada Nacional, a través del HONAC, ha estado en total disposición de colaborar con las autoridades competentes”.

