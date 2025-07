Mamá de Tatiana Hernández dice que reconstruyeron la escena de la desaparición: "Una trampa"

"Esto es una incertidumbre y un dolor interno que no podemos ni siquiera reflejar. Nosotros no podemos conciliar el sueño, estamos a la expectativa". Esas fueron las palabras de Lucy Díaz tres meses después de la desaparición de su hija, la joven estudiante de Medicina Tatiana Hernández, cuyo rastro se perdió luego de ir a caminar a la orilla del mar en la Avenida Santander, en Cartagena. La mujer afirmó que como familia no pierden la esperanza de hallarla con vida, y que siguen esperando respuesta de las autoridades porque, para ella, se trata de "una trampa".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lucy recordó que una de las compañeras de la joven de 23 años encontró su celular y las sandalias que usaba cerca al lugar donde desapareció. El último registro que se tiene de ella es un video del pasado 13 de abril hacia las 4:30 de la tarde, en el cual se ve sentada en unas rocas y viendo el atardecer en la zona conocida como Bocagrande. Las autoridades han investigado con personas que la vieron ese día e, incluso, han indagado dentro del agua con un robot submarino, pero para su familia aún no hay respuestas certeras.



"Fueron a reconstruir la escena": mamá de Tatiana Hernández

La madre de la joven indicó que en días recientes tres de los compañeros de Tatiana de la Universidad Militar viajaron nuevamente a Cartagena para "reconstruir la escena del día de los hechos". Una de ellas es la compañera que encontró su celular y sus sandalias en las piedras donde estaba sentada. De acuerdo con Lucy, los investigadores "por primera vez" solicitaron dichas sandalias, ya que anteriormente "nunca las habían querido tomar como material probatorio de lo sucedido".

Lucy relató para Noticias Caracol que los jóvenes primero hicieron nuevamente un recorrido "dentro del hospital (en el que trabajaban), como recreando el día que sucedió la desaparición de Tatiana. Luego fueron al lugar de los estolones, donde los compañeros se encontraron la pertenencias por medio de la ubicación que tenían del celular". Sin embargo, la madre recalcó que no sabe "qué es lo que pretenden con esta información o con este nuevo proceso que están haciendo".

Publicidad

Indicó, además, que habló nuevamente con la joven que halló el celular y las sandalias: "Me dijo que ella presentía que Tatiana está viva, que está en algún lugar sufriendo. Yo le dije: 'Sí, es que todo eso nosotros lo sabemos, que Tatiana está viva, que está sufriendo y que la tienen encerrada contra su voluntad, pero me gustaría que así como tú me dices que sientes que está viva, de pronto supieras algo de quién tiene a Tatiana, porque yo presiento como mamá que sí'. Lo que sucedió ese día no fue algo de casualidad, fue algo que ya tenían planeado y preciso 10 días antes de que ella se devolviera nuevamente para Bogotá".

Las extorsiones que ha recibido la mamá de Tatiana Hernández

Lucy indicó que las sandalias se las devolvieron el pasado fin de semana "mojadas y rayadas", tras la reconstrucción, y sostuvo que siente que "esto ha sido una escena sobre montada, se lo dije a la Fiscalía. A mí ustedes no me digan que Tatiana salió a pie descalzo, que ella así cruzó la avenida. Yo siento y percibo que lo que pasa con Tatiana es que una persona poderosa la vio en ese lugar o que le pusieron una trampa y le hicieron ir a sentarse allá. Sí. Ya tenían todo premeditado, las cámaras del sector no funcionan".

Publicidad

Añadió que le ha insistido a la Fiscalía en esta versión, más aún porque en los últimos días ha recibido llamadas en las que han intentado extorsionarla. "Piden dinero diciendo que saben dónde está Tatiana, que si les consignamos cierta cantidad de dinero para el tanqueo de un vehículo pueden acercarse a la ciudad, porque la tienen supuestamente cerca de Cartagena (…) La persona inteligente que se llevó a Tatiana a ese lugar se dio cuenta de que su celular tenía un GPS en el que se podía hacer un rastreo (…) entonces fueron y lo colocaron un poco más allá de donde ella estaba sentada", comentó.

Por último, reiteró que las autoridades han sido "herméticas" con sus hallazgos, pero que espera que en próximos días le den razón de lo que han encontrado. "No quieren darnos resultados a nosotros como familia. Entonces seguimos a la expectativa (...) Nuestro abogado la próxima la semana viene para Cartagena a hablar con nosotros personalmente, y ya él tiene adelantado algo de la investigación. Tengo entendido que viene a reunirse con el personal de la Fiscalía a ver qué resultados tienen ellos sobre el hecho", concluyó.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co