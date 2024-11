Lanzan explosivo contra casa de alcalde de Carmen de Atrato: todo quedó en video

Una cámara de seguridad captó el momento en que un delincuente lanzó un artefacto explosivo contra la casa de Jaime Arturo Herrera, alcalde de Carmen de Atrato, municipio del Chocó. Ni el funcionario ni su familia estaba en el inmueble al momento del ataque.

“Pensamos que era una pipeta de gas”, según el alcalde de Carmen de Atrato

Eran las 6:13 de la tarde del martes 19 de noviembre cuando en la calle donde está ubicada la casa de Herrera apareció un hombre con un buzo de capota, que le cubría el rostro. Llevaba una bolsa plástica, de la que sacó un artefacto explosivo que lanzó contra la vivienda del funcionario. Tras hacerlo, salió corriendo y cinco segundos después se produjo la detonación.



Autoridades están tras la pista del responsable de lanzar en las últimas horas un artefacto explosivo a la vivienda del alcalde del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó), Jaime Arturo Herrera. Los hechos se registraron en el barrio Corazón de María. #VocesySonidos pic.twitter.com/P2IT6LVvFd — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 20, 2024

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de Carmen de Atrato reveló que no se encontraba en el inmueble al momento del atentado terrorista. “Estábamos trabajando en la Alcaldía, yo vivo muy cerca del parque, sentimos un explosivo muy fuerte e inmediatamente activamos la seguridad del municipio porque pensamos que era una pipeta de gas, pero cuando vimos no era la pipeta de gas, sino que era un artefacto explosivo que me lo tiraron a la casa”, explicó.

Herrera le dijo al mismo medio que ha recibido amenazas, pero que pese a esto no piensa salir del municipio chocoano. Una persona fue capturada tras el ataque.

“Se atenta contra la gobernabilidad de un territorio, contra su mandatario y su familia”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, rechazo “el vil atentado impetrado contra la vivienda del alcalde del Carmen de Atrato, Jaime Arturo Herrera”.

Según la funcionaria, “este no es el único hecho de terrorismo que se ha generado en la jurisdicción con la quema de buses de las empresas de transporte público atemorizando a la ciudadanía; no obstante, esta vez además se atenta contra la gobernabilidad de un territorio, contra su mandatario y su familia”, razón por la que “se ha convocado un consejo de seguridad con carácter urgente para abordar este grave hecho e instaurar las acciones correspondientes”.

En medio de esta situación de orden público, el departamento del Chocó vive graves afectaciones por las torrenciales lluvias de las últimas semanas, que dejan más de 150.000 personas damnificadas en 27 de 31 municipios.

Debido a los estragos causados por las lluvias, en Colombia se declaró la situación de desastre, que se extenderá por 12 meses, y los esfuerzos están centrados en tres zonas "con una escala muchísimo mayor", en palabras del presidente Gustavo Petro, que son los departamentos de Amazonas, Chocó y La Guajira.