Las experiencias que han marcado al taxista tiktoker: entre pasajeros famosos y robos

El taxista tiktoker David Medina, un joven de 26 años, ha encontrado en su oficio otra manera de ganarse la vida: contar las historias de sus pasajeros a través de TikTok. Con más de 100.000 seguidores en esa red social, recorre las calles de Bogotá ofreciendo transporte y descubriendo curiosos relatos de aquellos que se suben a su taxi.

“Llevo dos años (con las redes sociales). Fue repentino, porque ni siquiera yo lo había planeado, sino que con un video surgí y ya la agente lo conoce a uno”, le contó el joven a Edward Porras, el Ojo de la Noche de Noticias Caracol.

Bajo el usuario de TikTok @Eldavidmedina, este taxista tiktoker ha logrado captar la atención de una amplia audiencia en redes sociales, en las que documenta anécdotas cotidianas y especiales de sus viajes nocturnos.

Sus trabajos están fusionados, aseguró, “porque lo que me pasa en el taxi es lo que yo subo de contenido, entonces si no trabajo no tengo qué subir, tendría que experimentar por otras ramas”.

¿Lo han robado?

Su popularidad no se limita solo a seguidores en redes. David Medina ha prestado sus servicios a influyentes figuras de la farándula colombiana, pero también ha sido víctima de la delincuencia.

“Me han robado dos veces, y la segunda me fue super mal, tengo una cicatriz porque me rompieron la cara a punta de cachazos. Es que en la noche pasa de todo”, reveló.

Sin embargo, entre las buenas cosas que le han pasado recuerda que un famoso cliente le pagó 200.000 pesos por una carrera mínima, un gesto que marcó su carrera como conductor. Asimismo, en ocasiones especiales es él quien dibuja una sonrisa en sus pasajeros: El Día de la Madre regala las carreras y en Navidad y Año Nuevo entrega anchetas.

