Legalizan la captura de los implicados en asesinato, con machetes y cuchillos, de joven en Chía

Tras el cruel homicidio de Gilder Damián Guzmán Martín, un joven de tan solo 25 años, registrado el pasado 6 de julio en el municipio de Chía, Cundinamarca, será legalizada la captura de las tres personas señaladas de asesinarlo con un machete y un cuchillo. El caso no solo ha causado conmoción, sino también controversia por la solicitud inicial de prisión domiciliaria para los agresores por parte de la fiscal encargada del caso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo que comenzó como un cruce de palabras en redes sociales escaló a una brutal agresión cuando aquel domingo, Guzmán transitaba por el barrio San Jorge y en cuestión de minutos fue interceptado por dos hombres en moto y uno en bicicleta. Los tres delincuentes iban armados de machetes y cuchillos.

Videos del circuito cerrado de televisión del sector muestran el momento exacto del ataque. En estos se aprecia que el joven intentó escaparse de sus agresores y buscar refugio, pero no lo logró y fue alcanzado. Lo rodearon y mientras estaba en el suelo, le propinaron patadas, golpes y múltiples puñaladas. Según lo que leyó la fiscal en la audiencia, en el enfrentamiento Damián decía "mátenme, mátenme" y, tras intercambiar palabras con el hombre que se bajó de la bicicleta, pedía a gritos que lo auxiliaran: "Ayúdenme, ayúdenme, no me dejen morir".



Fiscal pidió prisión domiciliaria para los atacantes

La víctima mortal era padre de un niño de tres años de edad. Según indican, no tenía antecedentes penales y vivía en el mismo barrio donde le arrebataron la vida. Durante la audiencia de imputación de cargos, su madre manifestó un dolor incontenible al escuchar la crueldad a la que fue sometido, pero luego esta se transformó en indignación al escuchar la solicitud de la Fiscalía. La delegada pidió al despacho que se concediera a los agresores una medida privativa de la libertad bajo detención domiciliaria.

Publicidad

El abogado de la familia Guzmán, Saúl León, se opuso a la medida amparándose en una sentencia reciente de la Corte Constitucional. Su argumento señalaba que la gravedad del crimen justificaba una medida de aseguramiento mucho más dura. "Por fortuna la honorable Corte Constitucional, hace al menos tres semanas, profirió una sentencia que posibilita que las víctimas o su representación puedan solicitar una medida de aseguramiento más severa que la solicitada por la Fiscalía (...). Basados en esta sentencia solicitamos que el juez enviara a prisión a estos tres sujetos, quienes con machetes y elementos cortopunzantes le quitaron la vida al joven Damián, quien no estaba ni siquiera armado", dijo.

Por lo anterior, la defensa logró que el juez acogiera la solicitud y expidiera tres órdenes de captura contra los implicados. No obstante, en un principio estas no pudieron ser ejecutadas dado que los agresores no se encontraban en su lugar de residencia. Días después fue que estos fueron capturados en Tocancipá y llevados a un centro penitenciario bajo medida de aseguramiento preventiva.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL