¿Cuál es el origen de las tensiones entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa?

La isla Santa Rosa, que está en mitad del río Amazonas y frente a la ciudad colombiana de Leticia, ha generado un problema diplomático entre Colombia y Perú, pues este último afirma tener soberanía sobre el territorio, algo que el presidente Gustavo Petro ha cuestionado, señalando que "esa acción unilateral y violatoria del tratado de Río de Janeiro puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial. El Gobierno usará antes que nada los pasos diplomáticos para defender la soberanía nacional”.

"No se ha tocado un milímetro de territorio colombiano, por supuesto, en la ciudad de Leticia. Pero Santa Rosa, que es peruano, siempre lo fue. Así que yo creo que allí hay una mala información, yo lamento mucho eso", expresó por su parte Elmer Schialer, canciller de Perú.



Isla Santa Rosa y otras islas se formaron en el siglo XX

Así lo explicaron en Noticias Caracol en vivo la analista internacional Teresita Aya y el excanciller Julio Londoño Paredes. De acuerdo con la experta, este territorio “se creó por sedimentos, por los movimientos que ha habido en el río después del tratado Lozano Salomón del año 1922, después de la discusión sobre las 13 islas que se asignaron a Perú y a Colombia en 1929 y después del protocolo de Río Janeiro. Técnicamente no existía en ese momento para venir a decir ahora que fue asignada al Perú en ese momento. No se puede asignar lo que no existe”.

Así lo ratificó el excanciller, quien manifestó que, “de conformidad con lo establecido en el tratado de 1922 y las actas correspondientes, se estableció que la asignación de las islas del río Amazonas estaba constituido por el canal más profundo del río, y una comisión mixta de los dos países hizo el señalamiento y la identificación de ese canal principal del río. Eso fue señalado en una carta oficial de los dos países firmados por los comisionados en el año de 1929. Ahí, naturalmente no figura la isla de Santa Rosa. Esa isla surgió posteriormente por las características mismas de sedimentación del río Amazonas”.

La analista precisó que la isla nació en la década de 1970 “y hay que decir que desde ese momento el Perú ha hecho todo lo posible por quedársela. Desde los años 1970 ha mandado colonos a la isla, ha tratado de generar una colonia agrícola mandándole semillas y que funcione de esa manera. Y Colombia lleva desde ese momento protestando y diciendo ‘esto tenemos que resolverlo de otra manera’”.

“Hace un año no más, en junio de 2024, hubo una protesta enérgica del entonces director de soberanía de la Cancillería colombiana por este tema”, agregó.

Londoño sumó a este análisis que “el Perú, de hecho, ha venido de tiempo atrás colonizando, estableciendo autoridades, escuelas, puestos de salud, puestos de la Guardia Civil, de la Policía, paulatinamente la ha ido ocupando e incorporándola como territorio peruano; y últimamente expidió una disposición en que se refería precisamente a esa isla como una parte de un distrito de Ramón Castilla, que es la población que queda más cercana. Eso generó una protesta por parte del gobierno colombiano y naturalmente una diferencia de esas características debe ser solucionada por los medios ordinarios establecidos en el derecho internacional, y se espera que precisamente ambos países puedan entrar a discutir sobre ese particular lo que viene desde hace bastante tiempo”.



“La isla Santa Rosa se ha ido pegando a Leticia”

El excanciller comentó que este territorio “no es muy grande. Yo creo que son unas 8 o 9 hectáreas. El problema no es eso. El problema es que esa isla Santa Rosa se ha ido pegando a Leticia, de tal manera que en un momento a los leticianos les tocaría, para embarcarse en el río Amazonas, atravesar por territorio peruano, es decir, por la isla Santa Rosa, para poder salir al Amazonas, teniendo en cuenta que el objeto fundamental y principal del tratado de 1922 fue precisamente el acceso de Colombia al río Amazonas. Leticia naturalmente no puede quedar en esa condición para que los leticianos puedan embarcarse en el río Amazonas, atravesar el territorio peruano”.

Explicó que este “no es el único caso que hay, la isla Santa Rosa. A lo largo del río Amazonas, en el trayecto limítrofe entre los dos países, hay muchos casos parecidos y se han presentado casos parecidos porque el río Amazonas es un río que va moviendo su causa paulatinamente. Entonces, yo creo que es hora de emprender una negociación a alto nivel con el gobierno peruano, con la disposición de ambos países de llegar a un acuerdo”.

Por su parte, la analista Aya recordó que también está “la isla de la Fantasía, que también surgió después de los tratados, y una que se llama isla Ronda, donde Colombia ejerce la soberanía. Hay que negociar y ponerse de acuerdo en un momento que es muy complicado para la relación binacional, no solo por todo lo que está pasando con estas islas en el río Amazonas, sino porque llevamos varios años en que los dos gobiernos han mantenido una relación bastante tensionante entre el presidente Petro y la presidenta Dina Boluarte. Habría que ver cómo en medio de esa tensión se puede negociar algo que beneficie a los dos países”.

En caso de no llegar a un acuerdo diplomático, “se estableció la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia”, explicó el excanciller, apuntando que “el protocolo de Río Janeiro tiene el artículo séptimo, que establece en forma expresa que ninguna reserva que se pudiera hacer a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia evitará que en un momento determinado se invoque precisamente recurso ante la Corte Internacional de Justicia en estos casos. No es simplemente el Pacto de Bogotá o las declaraciones formuladas en el año de 1930 y 37 por Colombia, sino que hay un tratado específicamente con el Perú que en forma clara establece la posibilidad de acudir a la Corte Internacional de Justicia con el Perú en el caso específicamente del tratado de 1922”.

