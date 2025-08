JetSMART explicó por qué bajaron de avión a joven que no llevó cédula física: "Formato no es válido"

Una grabación de pocos minutos en la que se observa un incidente en el que un joven había sido bajado de un vuelo que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla, supuestamente por no llevar la cédula física y solo tener la versión digital, causó revuelo en redes sociales. El hecho fue difundido ampliamente y hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil se refirió al tema con una declaración en la que puntualizaba que "la cédula digital en Colombia sí es válida para vuelos nacionales”.

Horas después, la aerolínea JetSMART Colombia, en la que ocurrió el mencionado altercado, se pronunció frente al video en el que se ve al pasajero siendo escoltado por dos uniformados de la Policía Nacional fuera de la aeronave. En el video, se logra escuchar que el protagonista de la situación habría mostrado una "versión digital" del documento de identidad.

La Registraduría, por su parte, informó este martes 5 de agosto en X que presentar la cédula digital es suficiente y recordó las dos maneras como una persona se puede identificar. La primera, según se enumeró, es mostrar la identificación desde la aplicación oficial de la entidad y, la segunda, llevando la cédula física (amarilla con hologramas o la cédula digital).

En la publicación, en la que no hablaron del caso directamente, se reiteró que es el personal de las aerolíneas "quien valida tu identidad al abordar, no la Policía" y que si no se presenta un "documento válido, te pueden negar el abordaje". De lo último, se informó que no son válidas: "capturas de pantalla, imágenes escaneadas, fotos o copias impresas y archivos PDF descargados".



Detrás del video: esta fue la razón por la que bajaron a joven del avión que no llevaba cédula física

A través de un comunicado, JetSMART confirmó que el altercado sucedió en uno los vuelos que operaba, sin embargo, aseveraron que había una razón detrás del video viralizado y se aclaró que, de hecho, hubo incumplimientos a los protocolos de abordaje por parte del pasajero. Se indicó, en principio, que desde la empresa se "cumple estrictamente con toda la normativa vigente aplicable a su operación y mantiene una política de actuación inmediata ante cualquier situación que pueda generar un impacto operacional, legal o de seguridad".

En el caso puntual se precisó que las irregularidades empezaron en el proceso de embarque del joven, quien, según aseguró la aerolínea, "no presentó la documentación exigida por las autoridades colombianas para tomar el vuelo Bogotá-Cartagena". De acuerdo con lo informado, el hombre "pretendía viajar con una foto del documento de identidad".

Se explicó que, en ningún momento, "presentó ni la cédula física, ni contraseña válida, ni pasaporte, ni cédula digital u otro documento que habilite a ser embarcado". JetSMART aseguró que los tripulantes de cabina que ayudaban con este proceso de verificación le informaron al hombre que "dicho formato de foto no es válido para identificarse y que, en su defecto, podía presentar la cédula digital a través del sitio oficial de la Registraduría Nacional".

No obstante, la reacción obtenida por el pasajero fue inesperada y se denunció que, acto seguido, el joven "atravesó corriendo el filtro de abordaje e ingresó al avión sin autorización". "Ante esta situación, desde JetSMART se activaron de forma inmediata los protocolos establecidos y se dio aviso a la Policía y al personal del aeropuerto por la vulneración de los procedimientos de seguridad. Asimismo, se dará cumplimiento a las notificaciones que por normativa aeronáutica deben ser realizadas en el plazo previsto para ello", añadieron desde el documento publicado.

Finalmente, se dio a conocer a la opinión pública que, a bordo, sucede lo que se evidencia en la grabación minutos después de que el protagonista del hecho se negara a los reiterados requerimientos del personal de abandonar el avión: "Con la colaboración de la Policía Nacional, se realizó una gestión adecuada y conforme a los procedimientos vigentes. Posteriormente, el equipo de seguridad de la aerolínea realizó una inspección en la aeronave para garantizar la salida segura del pasajero y la continuidad del vuelo".

Por lo pronto, se señaló que la Policía Nacional impuso un comparendo y que "el concesionario adoptó las medidas correspondientes por la transgresión a la seguridad aeroportuaria. JetSMART trabaja de manera coordinada con las autoridades para prevenir el embarque de pasajeros que puedan representar un riesgo de seguridad o alteración del orden, siempre en estricto cumplimiento de las leyes, regulaciones y protocolos establecidos".

