Los colombianos que pueden tramitar la visa americana sin entrevista: ojo, estos son los requisitos

Si quiere viajar a Estados Unidos y quiere evitar pasar por la entrevista con el cónsul , hay dos requisitos fundamentales planteados por la embajada para colombianos. Solicitar una visa americana muchas veces requiere preparación, tiempo y una entrevista presencial en la sede diplomática. Sin embargo, el Departamento de Estado estableció disposiciones que permiten que algunos ciudadanos puedan obtener su visado sin necesidad de asistir personalmente a una entrevista consular.

Esta facilidad, conocida como exención de entrevista (IW, por sus siglas en inglés), aplica para un grupo específico de solicitantes que cumplen con ciertos criterios y condiciones. La Embajada de EE. UU. en Bogotá, que sigue esta normativa, dispuso información clave para quienes deseen saber si son aptos para acogerse a este procedimiento. Recuerde que para las personas que sí tienen que pasar por el proceso normal por medio de una entrevista presencial, la demanda de citas continúa siendo muy alta, por lo que los tiempos de espera pueden extenderse a más de un año.



¿Quiénes pueden aplicar a la visa sin entrevista en Colombia?

Pese a las categorías que existen para la exención de entrevisa, la Embajada mantiene la potestad de solicitar entrevistas presenciales en cualquier momento, ya sea por políticas internas, razones de seguridad o debido a cambios en la situación personal del solicitante. Los requisitos contemplados por la ley estadounidense de inmigración que permiten solicitar la visa sin necesidad de entrevista presencial son estos:

Menores de 14 años y adultos mayores de 80 años

Niños de 0 a 13 años pueden tramitar su visa sin entrevista siempre que uno de sus padres o tutores tenga una visa vigente emitida por una embajada estadounidense o cuente con una autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization) válida, y ambos (niño y padre/tutor) sean residentes legales en Colombia. Además, el menor no debe haber recibido una negativa previa al solicitar visa.

De igual forma, los adultos mayores de 80 años pueden prescindir de la entrevista si cumplen con ciertos requisitos: no haber violado normas migratorias en solicitudes anteriores, que su visa anterior no haya sido revocada o extraviada, y que estén tramitando una visa de turismo o negocios (categoría B1/B2).

Los países europeos que no piden visa a los colombianos - FOTO: Getty Images/iStockphoto

Renovaciones dentro del mismo tipo de visa

Colombianos que hayan tenido una visa americana de la misma categoría y que esta haya vencido hace menos de 12 meses también pueden ser elegibles para renovar su visa americana sin entrevista. En estos casos, no deben haber tenido una negativa anterior ni mostrar razones de inelegibilidad migratoria. Además, la solicitud debe realizarse desde Colombia.

Categorías diplomáticas y oficiales

Los solicitantes que pertenezcan a ciertos cuerpos diplomáticos o que posean visas clasificadas bajo los códigos A-1, A-2, C-3 (exceptuando empleados personales), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1, pueden ser considerados para exención de entrevista. Esta disposición también aplica para personal diplomático que haya tenido visados similares recientemente y que no hayan enfrentado inconvenientes migratorios.



¿Qué documentos se requieren para aplicar a la exención?

Los solicitantes elegibles deben reunir y presentar documentación específica que incluye:



Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez posterior al viaje.

Formulario DS-160 debidamente diligenciado.

Foto reciente tipo visa (5x5 cm, fondo blanco, sin gafas).

Copia de la visa anterior (si aplica).

Documentos que prueben la relación familiar en el caso de menores.

Prueba de residencia legal en Colombia para quienes no posean pasaporte colombiano.

Visa para entrar a Estados Unidos - Freepik

Publicidad

¿Qué decir en la entrevista americana? Los errores a evitar

Para las personas que no puedan aplicar a la exención de entrevista consular, deben comprender la importancia de esta conversación que suele durar apenas unos minutos y que define si una persona obtiene o no el permiso de ingreso a Estados Unidos. La clave, según los especialistas, está en prepararse con antelación, responder con precisión y evitar errores comunes que pueden ser interpretados como señales de alerta.

Juan Felipe Castro Niño, abogado experto en derecho migratorio de la firma Global Exchange International, explicó a Noticias Caracol en vivo que la entrevista debe enfrentarse con seriedad y claridad, pues "la clave está en responder únicamente lo que el oficial consular pregunta, con veracidad y exactitud. Se debe evitar brindar detalles que no han sido solicitados, ya que pueden abrir líneas innecesarias de indagación", explicó el experto

Publicidad

"No es necesario improvisar ni especular sobre temas no relacionados con la pregunta. La entrevista debe llevarse de manera ordenada y sin distracciones. Es fundamental especificar las ciudades a visitar, el tipo de hospedaje, y las actividades que se realizarán durante el viaje", agregó. Y es que, al hablar sobre la vida personal o familiar, se debe tener en cuenta que solo se debe mencionar lo que ha sido solicitado. Aunque algunos entrevistados creen que demostrar arraigo compartiendo datos personales puede ayudar, incluir información no solicitada puede abrir líneas de interrogación innecesarias.

Mencionar simplemente que se va “de turismo” no basta. El solicitante debe tener claridad sobre cada aspecto del viaje: ciudades a visitar, duración de la estadía, lugares de alojamiento y actividades programadas. Estos datos permiten al oficial consular verificar que el plan es legítimo y tiene un carácter temporal. También es útil explicar por qué se eligió ese destino específico. Mencionar, por ejemplo, que se desea conocer parques temáticos, visitar museos o participar en un evento específico, aporta claridad al propósito del viaje.

Uno de los documentos más importantes en el proceso de solicitud es el formulario DS-160, que recopila toda la información relevante sobre el solicitante. Este formulario debe ser diligenciado con la máxima atención, ya que cualquier inconsistencia entre lo escrito y lo expresado verbalmente en la entrevista puede ser motivo de rechazo. Por eso, es fundamental que el solicitante lea detenidamente el formulario que envió antes de presentarse a la cita. Recordar las fechas, los lugares mencionados y los datos personales es clave para evitar contradicciones.