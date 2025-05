Los detalles desconocidos de accidente de bus en Quindío: "Una persona me agarró, creo que fue Dios"

Colombia llora las muertes de siete estudiantes, dos profesores y un comunicador social en la tragedia de un bus que viajaba de Cajamarca a Calarcá el pasado sábado 24 de mayo. Ese día, el vehículo sufrió, al parecer, fallas mecánicas cuando se desplazaba por el puente Helicoidal, chocó con la barrera de protección y varios de los pasajeros salieron expulsados al abismo.

Las víctimas del accidente, quienes hacían parte de la facultad de Ingeniería de la Universidad Alexander von Humboldt, con sede en Armenia, Quindío, fueron socorridas de inmediato, pero el impacto fue tal al caer al vacío que no hubo nada que hacer por ellos. En la noche de este domingo, cientos de personas llegaron a las instalaciones de esa institución para rendirles un homenaje . Este lunes y martes se adelantarán las honras fúnebres de los fallecidos.

Mientras las autoridades investigan cuáles fueron las fallas mecánicas del bus siniestrado, Noticias Caracol conoció detalles inéditos del momento del accidente en el puente. Ese día, los estudiantes ya estaban de regreso a Armenia tras una salida de campo para conocer cómo funciona la vía La Línea, donde recorrieron túneles, viaductos y otros espacios de interés por la carrera que adelantaban.

Accidente de bus en Cajamarca-Calarcá

Juan Camilo Triviño, uno de los estudiantes sobrevivientes de la tragedia, quien además es bombero, relató los momentos difíciles que se vivieron el sábado. “Cuando nos damos cuenta de que ya estamos sin frenos, al ingeniero y docente Daniel Arias (uno de los fallecidos) lo vemos desplazarse, en un tiempo muy corto, para avisarnos”, contó sobre esos primeros momentos.



"

Me

lancé por el parabrisas"

La decisión de Triviño fue aferrarse con todas sus fuerzas a la silla y guardar su celular, pensando que lo necesitaría más adelante. “Tomé la posición, me sostuve de la silla y sentí el impacto. Pensé que me iba a soltar, pero una persona me agarró, creo que fue Dios”, narró.

Tras la colisión, dijo el estudiante, el vehículo empezó a desplazarse muy despacio, sin detenerse, bordeando la barrera del puente Helicoidal. Triviño manifestó que estaba consciente por lo que alcanzaba a ver al conductor, de quien no sabe si estaba aturdido o qué le pasaba, pero lo veía con las manos apoyadas en el volante.

“Yo decía que tocaba detener el vehículo porque estábamos en una pendiente y vamos a sufrir más. Me lancé por el parabrisas, con mis manos desplacé el carro como hacia la baranda y ya el vehículo se detiene por completo”, señaló.

Última foto de los estudiantes de cayeron de puente en Quindío. Archivo particular

De ahí intentó socorrer al profesor Daniel, quien había caído 100 metros antes de que el bus se detuviera. Al mirar su reloj tras el choque guardó en su memoria que el siniestro había sido a las 12:45 de la tarde y llamó de inmediato a las centrales de emergencia para pedir ayuda. “Varios tenemos el privilegio de seguir vivos, lamentablemente los otros compañeros cayeron al vacío. Es una situación compleja y muy dura”, añadió.

Para el joven, estos accidentes son situaciones que no se pueden predecir y como reflexión dijo que “hay que amar a los seres queridos”. En su caso, al momento del choque, recordó a su pequeña hija de 24 días de nacida y manifestó que esta es una oportunidad para vivir.

La Universidad von Humboldt decretó dos días de duelo tras la tragedia que hoy los sacude. Los sepelios de las víctimas serán en varios municipios aledaños a Armenia, como Quimbaya, en Quindío, o Sevilla, en Valle. La Fiscalía, en tanto, tiene en su poder el bus siniestrado para realizar los respectivos análisis y establecer con precisión qué fue lo que ocurrió.

CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

NOTICIAS CARACOL