Luis Naranjo, exconcejal de Saravena, contó cómo escapó de supuestos miembros del ELN para salvarse

Noticias Caracol conoció la impactante experiencia que vivió el exconcejal de Saravena Luis Naranjo y su familia al tratar de evadir un retén de supuestos guerrilleros del ELN.



Los delincuentes lo persiguieron y le dispararon en un recorrido de 8 kilómetros hasta que le pincharon las llantas. Cuando al parecer lo iban a matar, se salvó por el clamor de una niña de 8 años, su sobrina.

El hecho ocurrió en la vía Saravena-Tame. El exconcejal Luis Naranjo dijo que vio a los sujetos armados a unos 100 metros, giró para tratar de huir porque, desde el 2016, el ELN lo ha tratado de matar en cuatro oportunidades. Fueron 8 kilómetros de persecución en los que le dispararon sin contemplación.

“Yo pierdo el control del vehículo porque tres de las cuatro llantas fueron impactadas… Posterior a que la motocicleta nos sigue, también llega un vehículo, una camioneta Prado Toyota de color gris, nos persigue… también los guerrilleros abren las puertas y, en el transcurso de esa persecución, nos siguen disparando”, contó.

Señaló que lo bajaron del carro, lo golpearon y que engañó a los presuntos guerrilleros, quienes claramente no lo reconocieron como político del Centro Democrático en Arauca.

Publicidad

“Cuando ellos manifiestan de forma grosera que me identifique, que quién soy, yo lo único que digo es que soy un ingeniero que trabaja en Bogotá, que voy hacia Saravena con la familia, que ese vehículo como tal y esa arma pues me la había encargado un escolta del municipio de Tame para bajarlo hacia la ciudad”, relató.

La hermana del concejal grabó todo con su celular. En la imagen se ve cómo los hombres, armados con fusil, están alrededor del vehículo.



Dijo que hubo un momento en el que uno de los sujetos le apuntó y afirmó que su sobrina lo salvó.

“La reacción de la niña al ver que podía ser ahí fusilado y me tenían ya de rodillas sobre la vía -muchos de los transeúntes se dieron cuenta-, la niña preocupada y no sé de dónde sacó el carácter, una niña tan solo de 8 años, y se bota del vehículo gritando que por favor no asesinen a su papá”, afirmó el exconcejal.

Publicidad

Cuando los supuestos insurgentes permiten el paso de un carro, Luis Naranjo le pide que por favor dejen ir a sus familiares y el delincuente acepta.

Luis Naranjo dijo que, en un descuido de los sujetos armados, se subió al carro que había recogido a su familia y huyeron.

Naranjo, su sobrina y su hermana están en Saravena y aterrorizados. Le piden al gobierno protección, saben que al hacer pública esta denuncia su cabeza tiene precio.

Este episodio ocurrió cuando el exconcejal iba a bordo de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección, que a esta hora sigue desaparecida. El director de esa dependencia del Estado, Augusto Rodríguez, denunció que en 2023 se duplicó el número de camionetas robadas por los grupos armados ilegales.

Publicidad

A corte del 31 de diciembre de 2023, 47 vehículos blindados pertenecientes a la UNP fueron robados, mientras que en el 2022 la cifra fue de 27.