Luto en el mundo de las artes por la muerte del pintor y caricaturista Juan Cárdenas

Hay luto en el mundo de las artes tras el fallecimiento del pintor y caricaturista payanés Juan Cárdenas, a los 85 años. Marcó la historia cultural de Colombia, pues tras el robo al Banco de la República en 1994 fue el maestro detrás de los diseños de los billetes de 5.000 y 20.000 pesos que se lanzaron en 1996.

(Lea también: Juan Cárdenas emprendió hace 40 años la gesta de reconstruir el verdadero rostro de Bolívar)

Tataranieto del general Tomás Cipriano de Mosquera, Juan Cárdenas nació en Popayán en 1939. Estudio en Estados Unidos, pero en 1965 regresó a Colombia y trabajó como caricaturista en La República y El Tiempo. Expuso sus obras por primera vez a los 21 años, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Fue profesor en la Universidad de los Andes.

“Cuando yo llegué a Colombia me llamó Antonio Roda, que es director de la Escuela de Bellas Artes en Los Andes, para que dictara un curso de anatomía. Yo era joven. Me pareció que para hacerlo bien había que ir a visitar cadáveres. Me pareció muy importante que un artista joven, se enfrentara a la realidad de la muerte, que la carrera del arte no fuera simplemente una cosa frívola”, dijo sobre esa etapa de su vida.

Tras el robo al Banco de la República en Valledupar, el artista plasmó al poeta José Asunción Silva en el billete de 5.000 pesos, y en el de 20.000 pesos dibujó al científico Julio Garavito.

Hay luto en el mundo de las artes. Murió a los 85 años el pintor y caricaturista payanés Juan Cárdenas, quien marcó la historia cultural de Colombia. Aquí un recuento de su obra.



Con su autorretrato obtuvo el Premio Nacional de Pintura en 1974 y en 2022 recibió la Orden de Boyacá por su trayectoria en el arte colombiano. En sus obras siempre se destacó la figura humana.

(Lea también: Juan Cárdenas y sus pinceladas históricas: ¿qué pintura haría de la Colombia de hoy?)

Juan Cárdenas será velado en Bogotá y su familia planea una exposición póstuma de su obra para rendirle un homenaje.

“No soy conocido en Colombia”

Eso le dijo el maestro Juan Cárdenas a María Lucía Fernández, quien lo entrevistó en junio de 2024. Su esposa, Mónica Meira, es una reconocida pintora, sus dos hijos son pintores, su hermano Santiago Cárdenas también es pintor.

El artista decantó en sus dibujos a lápiz o pinturas al óleo, a su manera, las obsesiones humanas como el poder, el amor, la belleza, la soledad, la soberbia, el humor, el engaño, la sabiduría y la existencia.

De ahí nació el profundo interés por el cuerpo humano, por su cuerpo fuera y dentro del cuadro. En sus obras siempre estaban dos personajes: su esposa y él. Juan Cárdenas contó que ella estaba “en casi todos los cuadros porque la uso de modelo. Yo no tolero a gente extraña en mi taller cuando pinto, me molesta mucho. Mónica me ha servido toda la vida como modelo. Mi retrato es porque alude al artista en su taller”, que es su mundo, su vida.

Autorretrato de Juan Cárdenas - Captura de pantalla

Su pintura reflejaba el arte de saborear la existencia y de marcar sobre una superficie el complejo mundo de su universo.