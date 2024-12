Madre en Armenia denuncia que su hija está detenida en Emiratos Árabes: "Estoy desesperada"

Desde hace cuatro meses, Emilse Gutiérrez, madre de Judy Katherine Cortés Gutiérrez, está moviendo cielo y tierra para volver a ver a su hija, quien, según contó, está detenida en Abu Dabi, Emiratos Árabes.

"Mi hija lleva ya cuatro meses en un proceso de deportación . Yo he tocado todas las puertas acá en Colombia he ido a la Fiscalía, he ido a la Defensoría del Pueblo, a la gobernación, tengo también me entrelazado con la emigración de colombianos en Abu Dabi y nadie me da respuestas”, indicó la mujer para Caracol Radio.

Emilse dijo que la última vez que se comunicó con su familiar fue el pasado 21 de noviembre, cuando le dijeron que la iban a pasar a la cárcel central de Abu Dabi y luego la iban a deportar para que volviera al país.

"De ahí para acá ya no sé nada más de ella (...) está ya hace tiempo allá y es muy difícil que la dejen salir. Llevamos cuatro meses pidiéndola y nadie hace nada ni nadie me llama", indicó para la emisora.

Afirmó, además, que tanto el consulado, como la Fiscalía General de la Nación y la Gobernación del Quindío conocen la situación, pero que, al parecer, nadie le da respuestas.

"Ellos no me dicen nada, que van a averiguar (...) todo el mundo me dice que me va a ayudar, pero pues ya hasta el día de hoy no han hecho nada por mi hija. Solicitarles que por favor me ayuden para que me den razón", reiteró.

Judy Katherine Cortés Redes sociales

Emilse dijo que desde las autoridades de Emiratos Árabes han dicho que es necesario que esté un familiar en ese país.

“Estoy desesperada, porque ellos piden allá que debe de ir un familiar. Entonces yo les pido, por favor, que me ayuden, porque realmente necesito ir hasta Abu Dabi y yo no tengo recursos, por favor, les pido de corazón, que me ayuden”, indicó la mujer.

Respuesta de la gobernación del Quindío



El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, afirmó para Caracol Radio lo siguiente: “Efectivamente desde el gobierno departamental conocemos la situación que se viene presentando con esta joven que, al parecer, se encuentra detenida en Emiratos Árabes".

Añadió que desde la Secretaría del Interior del departamento han realizado la ruta de atención en compañía con la Alcaldía de Armenia y la Gobernación. "Esto fue denunciado ante la Fiscalía General de Nación y se puso en conocimiento de la Cancillería", aseguró.

Asimismo, dijo que están verificado ya que "esta joven ya lleva más de tres años en ese país".

"Estamos verificando si lo que sucedió allí fue algún delito frente a la normatividad legal de este país, qué es lo que está sucediendo, ya que la joven se encuentra detenida y está haciendo judicializada por la justicia de este país", explicó el funcionario.

