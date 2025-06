Mamá de Tatiana Hernández hace denuncia y apunta búsqueda hacía lugar en Cartagena: "Me la sacaron"

Tatiana Alejandra Hernández Díaz, una estudiante de Medicina, lleva 46 días desaparecida. El rastro de la joven de 23 años se perdió el pasado domingo 13 de abril en Cartagena, luego de salir del Hospital Naval, donde realizaba su internado desde noviembre de 2024 como parte de su formación académica con la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá.

Desde hace varias semanas sus padres apoyan en su búsqueda en la capital de Bolívar, junto a las autoridades, que, hasta el momento, no han reportado novedades de su paradero. Las últimas informaciones de la ubicación Tatiana se dieron sin resultados tras completar seis días de una intensa y costosa operación subacuática con el uso de un robot sumergible de alta tecnología provisto por una empresa internacional, el cual fue destinado para labores de monitoreo en zonas inexploradas bajo el mando de Distriseguridad, CTI de la Fiscalía, la Policía Metropolitana y la Armada Nacional.

De acuerdo con el secretario del Interior de la ciudad, Bruno Hernández, en rueda de prensa, dicha operación con el implemento tecnológico estaba dispuesto a revisar las aguas ubicadas frente a la avenida Santander de Cartagena, una de lasúltimas vías en las que se vio a la joven sentada sobre espolones o rocas contiguas a la calle. En este punto, algunas de sus pertenencias, como su celular y sandalias, fueron halladas.

Un mes sin Tatiana Hernández: la búsqueda continúa Los informantes- REDES SOCIALES

"No hubo encuentro de ningún cuerpo ni de un resto", señaló el secretario, quien reiteró que hasta el momento ninguna hipótesis ha sido descartada y que se sigue contando con la vigencia de la recompensa de los más de $200 millones destinada para esclarecer el caso.

Mamá de Tatiana Hernández se pronuncia y hace denuncia por negligencia en su investigación

Tras casi completar los dos meses de desaparición,Lucy Díaz, madre de Tatiana, se pronunció nuevamente sobre el caso y, en diálogo con Semana, lanzó una dura advertencia a las autoridades. En medio de sus declaraciones afirmó que existe una negligencia sistemática en la ciudad y reitera su principal hipótesis: Tatiana no se ahogó.

“Yo le dije a la Alcaldía que no perdieran el tiempo con esas máquinas, esos robots que iban a traer, porque eso era dilatar la investigación. Tatiana nunca estuvo en el agua", señaló al respecto.

La última vez que se tuvo noticia de la estudiante bogotana fue el 13 de abril de 2025. Los Informantes

Diaz aseguró que el caso de su hija no es nuevo en la ciudad amurallada, una de las más turísticas del país, y puntualizó que ya había pasado en al menos dos ocasiones con las desapariciones de las jóvenes identificadas como Karina Cabarcas y Alexandrith Sarmiento Arroyo, dos mujeres que llevan años reportadas como pérdidas en La Heroica.

“Las madres me dicen que se cansaron de estar detrás de las autoridades, que nunca les dieron respuesta. Pero al ver que yo no me quedé callada, ellas se han unido a la causa. Algo sucede en esta ciudad, pero lo ocultan, se quedan en silencio y quieren que las cosas pasen desapercibidas”, dijo la mujer.

Lucy añadió que existen varias inconsistencias en las líneas de investigación que siguen las autoridades y la Fiscalía General de la Nación. De estas, enumeró el hallazgo de las sandalias y el celular de su hija en el mismo sitio de donde se le perdió el rastro: "Por arte de magia, como dicen que Tatiana desapareció del sector, así por arte de magia llegaron esos objetos nuevamente a ese lugar”, aseveró.

De igual forma, la madre apuntó que la búsqueda, en su criterio, debería dirigirse hacía el centro de la ciudad: "Mi hipótesis fuerte, la cual nunca voy a cambiar, es que Tatiana entró al centro histórico de la ciudad, pero como desafortunadamente las cámaras de esta ciudad turística no funcionan, entonces las autoridades me dicen que no tienen cómo comprobar".

Familia de Tatiana Hernández mantiene la esperanza de encontrar a la joven médica desaparecida Foto: Los Informantes

Al respecto, reiteró que su hija debía estar allí o, sino, era muy probable que ya no esté en la capital de Bolívar: "Tatiana está en el centro histórico o ya me la sacaron de la ciudad".

Se debe destacar que el secretario del Interior informó que, desde el inicio de la búsqueda de la joven, se registraron cuatro alertas de información de su posible localización. No obstante "fueron verificadas por la Policía Metropolitana y no arrojaron resultado positivo alguno. Y vamos a seguir. No vamos a descartar ninguna hipótesis".

Sobre las cámaras en estos puntos y la revisión de las mismas, confirmó que se ha tenido acceso a las grabaciones de los sectores, incluidas las del centro histórico y explicó que "no se vio que ella ingresó".

"Se ve a Tatiana caminando, ingresando a esta zona", dijo y se refirió específicamente a la entrada en los espolones de la avenida Santander. Sobre su salida del sector, el funcionario precisó: "Tatiana ingresa, pero nunca sale de las piedras, por eso, nosotros no descartamos ninguna hipótesis, ninguna versión".

Si cuenta con datos veraces sobre la investigación, puede hablar a las siguientes líneas:



123 de la Policía Nacional

122 de la Fiscalía

3214732045 del Centro Automático de Despacho

322 5072370 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias

3233190810 del Distrito.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO