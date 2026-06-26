Más de 5 temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este viernes 26 de junio: epicentros

La madrugada de este viernes 26 de junio estuvo acompañada por una intensa actividad sísmica en distintas zonas del territorio colombiano. De acuerdo con los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre las 12:00 a. m. y las 5:00 a. m. fueron detectados seis movimientos telúricos en los departamentos de Santander, Valle del Cauca y Huila.

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El Servicio Geológico Colombiano invitó a quienes hayan sentido alguno de los movimientos a reportarlo mediante la plataforma Sismo Sentido, información que contribuye al análisis técnico de cada evento y permite conocer el alcance con el que fueron percibidos en las diferentes regiones del país.

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Seguidilla de temblores que sacudieron a Colombia hoy

El movimiento de mayor intensidad de la jornada se presentó a las 3:31 de la madrugada en Dagua, Valle del Cauca. El boletín oficial indicó que el sismo alcanzó una magnitud de 3,8 y se originó a profundidad superficial, condición que suele hacer que estos eventos sean percibidos con mayor facilidad por la población.



Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños en infraestructura como consecuencia de los seis sismos registrados durante la madrugada de este viernes. Esta es la seguidilla de temblores ocurridos en la mañana de este 26 de junio:



Temblor en Pitalito, Huila : un sismo de magnitud 2,3 ocurrió en Pitalito, Huila, a las 4:22 de la madrugada.

: un sismo de magnitud 2,3 ocurrió en Pitalito, Huila, a las 4:22 de la madrugada. Temblor en Bolívar, Valle del Cauca: un sismo de magnitud 2,3 ocurrió en Bolívar, Valle del Cauca, a las 4:03 de la madrugada.

un sismo de magnitud 2,3 ocurrió en Bolívar, Valle del Cauca, a las 4:03 de la madrugada. Temblor en Dagua, Valle del Cauca: un sismo de magnitud 3,8 ocurrió en Dagua, Valle del Cauca, a las 3:31 de la madrugada.

un sismo de magnitud 3,8 ocurrió en Dagua, Valle del Cauca, a las 3:31 de la madrugada. Temblor en El Carmen, Santander: un sismo de magnitud 2,4 ocurrió en El Carmen, Santander, a las 2:58 de la madrugada.

un sismo de magnitud 2,4 ocurrió en El Carmen, Santander, a las 2:58 de la madrugada. Temblor en Girón, Santander: un sismo de magnitud 2,4 ocurrió en Girón, Santander, a las 2:22 de la madrugada.

un sismo de magnitud 2,4 ocurrió en Girón, Santander, a las 2:22 de la madrugada. Temblor en Los Santos, Santander: un sismo de magnitud 2,6 ocurrió en Los Santos, Santander, a las 12:01 de la madrugada.

Colombia se encuentra ubicada en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Suramericana y del Caribe. Esta condición hace que diariamente se registren decenas de movimientos de tierra, aunque la mayoría son de baja magnitud y solo pueden ser detectados por los equipos especializados.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co