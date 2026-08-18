Pronóstico del clima en la semana del 18 al 21 de agosto: alerta por onda tropical y fuertes lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió un comunicado especial en el que informa al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) sobre las condiciones del pronóstico del tiempo en Colombia entre el martes 18 de agosto y el viernes 21 de agosto de 2026. Según la entidad oficial, las lluvias más intensas de la semana se concentrarán entre el jueves 20 de agosto y el viernes 21 de agosto, debido al paso directo de la onda tropical No. 38 por el territorio nacional.

Asimismo, en las zonas recientemente afectadas por sismos, el Ideam advierte que persistirán precipitaciones constantes y fuertes en Chocó y en el centro y occidente del Valle del Cauca, mientras que en otros departamentos se anticipa una disminución progresiva del agua acumulada.



Pronóstico del clima según el Ideam

El comportamiento de las lluvias variará día a día en las distintas regiones colombianas conforme avance el fenómeno meteorológico:



Martes 18 de agosto de 2026: Se registra una reducción general de las lluvias frente al fin de semana, aunque se prevén precipitaciones dispersas en las regiones Caribe , Andina , Pacífica , Orinoquía y Amazonía . Los acumulados más altos se esperan en Cesar , Bolívar (centro y sur), Norte de Santander , Santander , Antioquia , Boyacá , Cundinamarca , Chocó , Valle del Cauca , Cauca , Nariño , Arauca , Casanare , Vichada y Amazonas .

Se registra una reducción general de las lluvias frente al fin de semana, aunque se prevén precipitaciones dispersas en las regiones , , , y . Los acumulados más altos se esperan en , (centro y sur), , , , , , , , , , , , y . Miércoles 19 de agosto de 2026: Habrá un descenso de lluvias en el Caribe y la región Andina , pero aumentará la intensidad en la región Pacífica , Orinoquía y Amazonía . Las precipitaciones más fuertes ocurrirán en el golfo de Urabá , Córdoba (suroccidente), Antioquia (occidente y norte), Risaralda (occidente), Boyacá (oriente), Chocó , Valle del Cauca , Cauca , Nariño , Arauca , Casanare , Meta , Guaviare , Caquetá , Amazonas , Vaupés y Guainía .

Habrá un descenso de lluvias en el y la región , pero aumentará la intensidad en la región , y . Las precipitaciones más fuertes ocurrirán en el , (suroccidente), (occidente y norte), (occidente), (oriente), , , , , , , , , , , y . Jueves 20 de agosto de 2026: Con el tránsito de la onda tropical No. 38 , incrementarán drásticamente las precipitaciones en el norte y oriente de las regiones Caribe y Andina . Las lluvias de mayor severidad se focalizarán en La Guajira , Magdalena , Cesar , Bolívar , Sucre , Córdoba , Antioquia , Santander , Chocó , Valle del Cauca , Cauca , Nariño , Caquetá , Putumayo , Guaviare , Guainía , Amazonas , Vaupés , Vichada , Meta , Casanare y Arauca .

Con el tránsito de la , incrementarán drásticamente las precipitaciones en el norte y oriente de las regiones y . Las lluvias de mayor severidad se focalizarán en , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , y . Viernes 21 de agosto de 2026: Finalizando la semana laboral, la intensidad de las lluvias y la probabilidad de tormentas alcanzará su punto máximo en el norte de la región Andina, centro y norte de la Pacífica y oriente de la Amazonía. Los focos principales serán Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca.

Ubicaciones, alertas especiales y vientos fuertes

El reporte oficial del Ideam resalta advertencias específicas para diferentes zonas urbanas, marítimas y de ladera en todo el país:



Bogotá D.C.: Para la capital se prevén condiciones iniciales de nubosidad con lluvias dispersas , dando paso paulatinamente a tiempo seco. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 7 °C y 11 °C durante la madrugada, mientras que las máximas oscilarán entre 19 °C y 21 °C en el día.

Para la capital se prevén condiciones iniciales de nubosidad con , dando paso paulatinamente a tiempo seco. Las temperaturas mínimas se ubicarán entre durante la madrugada, mientras que las máximas oscilarán entre en el día. Costa Caribe y Zona Marítima: En el occidente del mar Caribe colombiano se proyectan vientos de hasta 20 nudos (37 km/h) y un oleaje peligroso de hasta 3 metros de altura . A partir del jueves aumentará la racha de vientos fuertes en la media y alta La Guajira , así como en el piedemonte llanero y el piedemonte amazónico .

En el occidente del se proyectan vientos de hasta y un oleaje peligroso de hasta . A partir del jueves aumentará la racha de en la media y alta , así como en el y el . Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Prevalecerá cielo parcialmente nublado con posibilidad de lloviznas intermitentes, aumentando hacia el sur el viernes.

Prevalecerá cielo parcialmente nublado con posibilidad de lloviznas intermitentes, aumentando hacia el sur el viernes. Alertas por incendios y deslizamientos: Se mantienen alertas por deslizamientos de tierra en el piedemonte llanero, el litoral Pacífico y el norte de la región Andina. Por el contrario, se registran niveles bajos en los ríos Cauca y Magdalena, manteniendo la alerta por incendios de la cobertura vegetal únicamente en el departamento de La Guajira.

Requisitos y recomendaciones para la ciudadanía

Ante las condiciones meteorológicas estipuladas por el Ideam, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) aconseja a la población seguir las siguientes medidas preventivas:



Asegurar techos y tejados: Ante la presencia de vientos de hasta 37 km/h y vendavales, revise la estructura de las viviendas para evitar desprendimientos. Monitorear laderas e inclinaciones: En zonas propensas a deslaves del litoral Pacífico, piedemonte llanero y la región Andina, observe si hay agrietamientos en la tierra o flujos de lodo e informe inmediatamente a las autoridades. Precaución en actividades náuticas: A los pescadores y operadores de embarcaciones menores en el mar Caribe, se les insta a consultar las capitanías de puerto debido al oleaje de hasta 3 metros. Atención a variaciones térmicas: En Cundinamarca y Boyacá, se anticipan descensos de temperatura durante las madrugadas, por lo que se sugiere proteger cultivos sensibles a heladas o cambios bruscos de clima.

Paso a paso para realizar consultas y reportar emergencias

Para mantenerse informado en tiempo real o solicitar ayuda de los organismos de socorro durante esta jornada de lluvias e inestabilidad climática, siga estos pasos:



Paso 1: Consultar los reportes oficiales del Ideam. Ingrese permanentemente a la plataforma web oficial ideam.gov.co o siga la cuenta de X (antes Twitter) @IdeamColombia para revisar boletines meteorológicos actualizados.

Ingrese permanentemente a la plataforma web oficial ideam.gov.co o siga la cuenta de X (antes Twitter) para revisar boletines meteorológicos actualizados. Paso 2: Comunicarse con las líneas de atención nacional. En caso de inundaciones, caída de árboles o deslizamientos, active las líneas gratuitas de emergencia:

Cruz Roja Colombiana: Línea 132 Defensa Civil Colombiana: Línea 144 Cuerpo Oficial de Bomberos: Línea 119 Número Único de Emergencias: Línea 123

En caso de inundaciones, caída de árboles o deslizamientos, active las líneas gratuitas de emergencia: Paso 3: Contacto institucional. Puede dirigirse a la sede principal del Ideam ubicada en la Calle 25 D No. 96 B - 70 en Bogotá D.C., comunicarse al conmutador (601) 3527160, a la línea gratuita 01 8000 110012 o enviar un correo electrónico a contacto@ideam.gov.co.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.