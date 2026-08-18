Entra en operación la extensión de la av. Ciudad de Cali en Bogotá: modifican rutas de TransMilenio

La extensión de la troncal Américas sobre la avenida Ciudad de Cali ya entra en operación en Bogotá, una obra que busca mejorar la movilidad de miles de usuarios del suroccidente de la ciudad, especialmente en las localidades de Bosa y Kennedy. Con la puesta en funcionamiento de esta infraestructura también se habilitan tres nuevas estaciones de integración: Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia. Además, se incorporan nuevos servicios y se realizan modificaciones en algunas rutas de TransMilenio para facilitar los desplazamientos por este corredor.

Uno de los principales cambios es la llegada del servicio F63 - Z63, una ruta articulada dual eléctrica que conectará directamente el sector de Bosa/Tibanica con Pradera y Plaza Central.

Así funcionará el nuevo servicio F63 - Z63

El servicio F63 Tibanica - Primavera tendrá el siguiente recorrido:



Tibanica - Primavera

Los Laureles

Islandia

Avenida Ciudad de Cali - calle 58 Sur

Avenida Ciudad de Cali - calle 52A Sur

Banderas

Pradera - Plaza Central

En sentido contrario funcionará el Z63 Pradera - Plaza Central, con paradas en:



Pradera - Plaza Central

Banderas

Avenida Ciudad de Cali - calle 51B Sur

Avenida Ciudad de Cali - calle 56A Sur

Islandia

Los Laureles

Tibanica - Primavera

Cambios en la ruta A61 - Z61

El servicio A61 - F61 también tendrá modificaciones. Su recorrido se extenderá desde el Portal Américas hasta la estación Tibanica - Primavera, mientras que el servicio de retorno pasará a identificarse como Z61.

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La modificación permitirá conectar directamente Polo - FINCOMERCIO con Tibanica - Primavera.

Entre las nuevas paradas están Tibanica - Primavera, Los Laureles, Islandia, Distrito Grafiti, CDS - Carrera 32, Ricaurte, De la Sabana y Temporal Avenida 39.

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Por su parte, el servicio dejará de operar en Portal Américas, Banderas y Biblioteca Tintal.

Los horarios serán:

A61: lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 a. m. y sábados de 4:30 a. m. a 12:00 p. m.

lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 a. m. y sábados de 4:30 a. m. a 12:00 p. m. Z61: lunes a viernes de 3:00 p. m. a 9:00 p. m. y sábados de 12:00 p. m. a 7:00 p. m.

C19 - F19 también amplía su recorrido

El servicio C19 - F19 prolongará su recorrido desde la estación Banderas hasta el Portal Américas y tendrá un horario de atención más amplio.

Con este cambio se adicionan las paradas Portal Américas, Biblioteca Tintal y Temporal Calle 57.

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Los horarios serán:

C19, hacia Portal Suba: lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. y sábados de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 p. m. y sábados de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. F19, hacia Portal Américas: lunes a sábado de 4:30 a. m. a 10:00 p. m.

Llegan 50 buses articulados duales eléctricos a Bogotá

La entrada en operación de esta infraestructura también está acompañada por la incorporación de 50 buses articulados duales eléctricos, vehículos que tienen características únicas en el mundo.

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Ya están rodando por Bogotá los primeros 50 buses articulados duales eléctricos, que además fueron ensamblados por manos colombianas en Pereira y Cota.

Los nuevos vehículos representan una apuesta por modernizar el transporte público y mejorar la experiencia de los pasajeros que se movilizan por el suroccidente de Bogotá.

Si usted se moviliza por Bosa y Kennedy, particularmente por la extensión de la avenida Ciudad de Cali, estos buses incorporan elementos tecnológicos que buscan hacer más cómodo y seguro el viaje:

WiFi gratis , para que los usuarios puedan conectarse sin gastar sus datos móviles.

, para que los usuarios puedan conectarse sin gastar sus datos móviles. Puertos USB , que permiten cargar el teléfono durante el recorrido.

, que permiten cargar el teléfono durante el recorrido. Espejos digitales de última tecnología, diseñados para contribuir a una operación más segura.

Los vehículos comenzarán a operar de manera gradual, de acuerdo con el avance de las entregas parciales de la nueva infraestructura de transporte.

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¿Qué debe tener en cuenta si va a usar estas rutas?

Con la entrada en operación de la extensión de la avenida Ciudad de Cali, los usuarios deben revisar los cambios en los recorridos antes de iniciar su viaje, especialmente quienes se movilizan entre Bosa, Kennedy, Tibanica, Banderas, Portal Américas y Plaza Central.

Además, es importante tener la tarjeta tullave cargada antes de ingresar al sistema para evitar inconvenientes.

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Los usuarios también pueden consultar las modificaciones y planificar sus recorridos a través de TransMiApp, la aplicación oficial de TransMilenio.

La recomendación es revisar previamente el servicio que se debe tomar y sus horarios, pues las modificaciones en los recorridos pueden cambiar la manera habitual de llegar a diferentes puntos de Bogotá.

María Paula Rodríguez Rozo

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