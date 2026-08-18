¡Pilas! Policía alerta por estafas relacionadas con donaciones para damnificados del terremoto

La solidaridad de los colombianos se ha hecho visible durante la emergencia provocada por el terremoto que afectó al país. Mientras ciudadanos se movilizan para donar sangre, prestar su tiempo y brindar diferentes tipos de ayuda a las personas damnificadas, la Policía Nacional lanzó una alerta por posibles fraudes relacionados con falsas solicitudes de donaciones.

El Centro Cibernético Policial advirtió que delincuentes informáticos estarían aprovechando la situación de emergencia para suplantar a entidades, organismos y personas públicas con el propósito de solicitar donaciones de manera fraudulenta.

De acuerdo con la alerta, estas solicitudes podrían llegar a través de diferentes canales digitales, entre ellos redes sociales, correos electrónicos y mensajes de texto. Por esta razón, la recomendación de las autoridades es verificar cuidadosamente la información antes de realizar cualquier aporte.



El Centro Cibernético Policial hizo un llamado a los ciudadanos para que validen cualquier información relacionada con campañas de donación antes de entregar dinero, bienes o servicios. La entidad recomendó acudir directamente a los sitios web oficiales, verificar que el link es correcto o dirigirse a las sedes de los organismos que estén liderando los procesos de recaudo, con el propósito de comprobar que las solicitudes sean legítimas.



Entre las entidades mencionadas por la Policía para realizar estas verificaciones están la Cruz Roja Internacional, UNICEF y el programa de la primera dama de la nación, “Colombia, Un solo corazón”.

Publicidad

La recomendación cobra especial importancia ante la circulación de mensajes que pueden utilizar nombres, imágenes o información asociada con instituciones y figuras públicas para generar confianza entre quienes buscan ayudar a las personas afectadas por la emergencia.

Policía alerta por casos de suplantación

La advertencia del Centro Cibernético Policial también se relaciona con un caso reciente de suplantación que involucró al director de Sanidad de la Policía Nacional.

Publicidad

Según explicó la entidad, el funcionario habría sido suplantado mediante WhatsApp para contactar a autoridades territoriales y ofrecer bienes y servicios del Sistema de Salud de la Policía Nacional. La finalidad, de acuerdo con la información entregada, habría sido comprometer recursos públicos de esas entidades territoriales mediante esquemas de fraude y estafa.

¿Cómo reportar un posible fraude?

Ante cualquier situación o incidente relacionado con este tipo de conductas, el Centro Cibernético Policial pidió realizar el reporte de manera inmediata a través del CAI Virtual.

Para ello, la entidad indicó que los ciudadanos pueden comunicarse mediante WhatsApp al número 323 273 3411. La Policía insistió en la importancia de comprobar el origen de los mensajes y no entregar información o recursos sin haber confirmado previamente la legitimidad de la solicitud.

En medio de la emergencia por el terremoto, la solidaridad continúa siendo una de las formas de apoyo para los 15 deparamentos, 472 municipios, 123.789 familias y 292.043 personas afectadas, según el último balance . Sin embargo, las autoridades piden mantener precaución frente a las solicitudes que circulan por internet y utilizar únicamente canales que hayan sido verificados.

Publicidad

De esta manera, antes de realizar una donación, la recomendación es confirmar quién está solicitando la ayuda, consultar los canales oficiales de la entidad mencionada y comprobar que la cuenta o mecanismo indicado para recibir el aporte corresponda realmente a la iniciativa.

La Policía Nacional recordó que, ante posibles casos de fraude o suplantación, es importante reportarlos oportunamente para que puedan ser atendidos por las autoridades correspondientes.

🚨 ¡Cuidado con las suplantaciones!



En medio de la emergencia por el terremoto, los estafadores también buscan aprovechar la solidaridad de los colombianos. Antes de donar, verifica siempre la fuente, los canales oficiales y las cuentas de destino.



No permitamos que la… pic.twitter.com/EOeOG32eS3 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) August 16, 2026

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

