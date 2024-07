Mensaje de nueva dirección de Conferencia Episcopal Colombiana: “No nos hagamos más daño”

Los nuevos rectores de la Conferencia Episcopal de Colombia hablaron con Noticias Caracol sobre la actualidad del país.

¿Quiénes hacen parte de la nueva dirección de la Conferencia Episcopal?

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Francisco Javier Múnera, desde hacía tres años presta su servicio como arzobispo en Cartagena. Su amplia trayectoria, durante 22 años, lo llevaron a sitios como San Vicente del Caguán. “Soy antioqueño de origen, de Copacabana, y criado en La Ceja, Antioquia!”, comentó.

Respecto a su mensaje de paz, afirmó que “la Iglesia siempre ha aportado a la paz desde todas las instancias y, por lo tanto, nuestra tarea, a nombre de toda la Conferencia Episcopal y de toda la Iglesia en Colombia y de todos los hombres y mujeres que trabajan por la paz, es seguirle apostando a la paz y la reconciliación de la patria”.

También llegó un nuevo vicepresidente a la Conferencia Episcopal de Colombia, se trata del obispo de Tunja, monseñor Gabriel Ángel Villa.

Para monseñor Villa es importante que “todos caminemos hacia un proyecto común de país. Tenemos polarización, tenemos violencia, tenemos sectores que están sufriendo por la inseguridad y necesitamos hacer un énfasis muy especial hoy en el respeto por la vida, la familia y la educación. Esos tres ejes nos ayudarían a recorrer un camino de reconciliación y de paz”.

Otra de las personas que está a la cabeza directiva es el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Germán Medina.

El mensaje para los ciudadanos de monseñor Medina es que en Colombia “hay un déficit de esperanza y creo que tenemos entre todos que levantar la esperanza y lo haremos trabajando juntos. No más divisiones, nos estamos haciendo mucho daño, no nos hagamos más daño. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no todos cooperamos? La riqueza que hay en el país, no solo en un punto de vista natural, sino en las personas, el pueblo. Nos estamos haciendo mucho daño, no nos hagamos más daño”.

