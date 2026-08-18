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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mitos sobre el VPH frenan la prevención del cáncer: nace Escuadrón Vital para combatirlos
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Mitos sobre el VPH frenan la prevención del cáncer: nace Escuadrón Vital para combatirlos

La Liga Colombiana Contra el Cáncer lanzó Escuadrón Vital, una estrategia nacional pedagógica que busca derribar la desinformación sobre el VPH e impulsar la vacunación en niños y jóvenes.

Por: Contenido Patrocinado
Actualizado: 18 de ago, 2026
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En Colombia, la lucha contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y los cánceres asociados a esta infección enfrenta un obstáculo persistente: la falta de información precisa y la proliferación de mitos en la ciudadanía. Con el objetivo de contrarrestar esta problemática y restaurar la confianza en las herramientas de inmunización, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y la Alianza Nacional Abrázame presentaron la estrategia pedagógica Escuadrón Vital.

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De acuerdo con estimaciones de GLOBOCAN e IARC, solo en 2022 se diagnosticaron en el país 4.570 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y fallecieron 2.435 mujeres por esta causa, lo que representa un promedio cercano a siete muertes diarias. Aunque cerca del 90 % de las infecciones por VPH son eliminadas de forma natural por el sistema inmunitario, la persistencia de cepas de alto riesgo puede derivar en lesiones precancerosas y carcinomas en el cuello uterino, vulva, vagina, pene, ano, boca y garganta.

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A pesar de que el país cuenta con una vacuna segura y eficaz dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) con más de 7 millones de dosis aplicadas desde 2012, persisten brechas de cobertura e ideas erróneas. Entre ellas destaca la falsa creencia de que el virus afecta de manera exclusiva a las mujeres.

Para conectar de forma clara con familias y cuidadores, Escuadrón Vital emplea una narrativa inspirada en el universo del anime. Mediante contenidos digitales y pedagógicos adaptados, la campaña aborda dudas sobre la transmisión del virus, sus riesgos y la importancia de la vacunación.

Actualmente, el esquema del Ministerio de Salud contempla una dosis única gratuita para niños y niñas de 9 a 17 años (dos dosis para personas inmunosuprimidas). La iniciativa busca alinear al país con las metas globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2030, orientadas a lograr un 90 % de cobertura de vacunación, un 70 % de tamización en mujeres de edad objetivo y un 90 % de tratamiento oportuno de lesiones, pasos fundamentales para avanzar hacia la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública.

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