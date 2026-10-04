Cortes de agua en Bogotá y Soacha del 5 al 9 de octubre de 2026: Barrios afectados y horarios

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - ESP confirmó que realizará obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, desde el 5 al 9 de octubre de 2026. Estos trabajos institucionales buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua. Para poder ejecutar estas labores de manera óptima, la entidad informó que se requiere una suspensión temporal del servicio.



Fechas, horarios y días clave

Los ciudadanos deben prepararse para los cortes programados que afectarán diversas localidades durante la semana. A continuación, el cronograma oficial de la EAAB:



Lunes 5 de octubre de 2026:

Suba: Barrios Canta Gallo, Britalia, Granada Norte, Victoria Norte y Mazurén. El corte iniciará a las 11:00 p.m. con una duración de 6 horas .

Barrios Canta Gallo, Britalia, Granada Norte, Victoria Norte y Mazurén. El corte iniciará a las con una duración de . Puente Aranda: Barrio Remanso. Inicia a las 8:00 a.m. por 27 horas .

Barrio Remanso. Inicia a las por . Antonio Nariño: Ciudad Jardín Sur y Sosiego Sur. Inicia a las 7:00 a.m. por 24 horas .

Ciudad Jardín Sur y Sosiego Sur. Inicia a las por . Gachancipá, Sopó y Acuopolis: Inicia a las 11:00 a.m. por 24 horas .

Inicia a las por . Teusaquillo: Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Centro Comercial Gran Estación y Secretaría de Educación. Inicia a las 10:00 a.m. por 4 horas.

Martes 6 de octubre de 2026:

Suba: Estoril, Pasadena y Puente Largo. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

Estoril, Pasadena y Puente Largo. Inicia a las por . Usaquén: La Uribe y San Antonio Noroccidental. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

La Uribe y San Antonio Noroccidental. Inicia a las por . Soacha: Tierra Grande, Centro Comercial Ventura Terreros, Morella, Urbanización Terreros y Bosques de Tibanica. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

Tierra Grande, Centro Comercial Ventura Terreros, Morella, Urbanización Terreros y Bosques de Tibanica. Inicia a las por . Fontibón: San Pablo-Jericó. Inicia a las 8:00 a.m. por 27 horas .

San Pablo-Jericó. Inicia a las por . Ciudad Bolívar - Soacha: En Bogotá incluye Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I; en Soacha abarca Santo Domingo, Minuto de Dios, Villa Mercedes II, Lomalinda y Casaloma. Inicia a las 8:00 a.m. por 24 horas .

En Bogotá incluye Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I; en Soacha abarca Santo Domingo, Minuto de Dios, Villa Mercedes II, Lomalinda y Casaloma. Inicia a las por . Ciudad Bolívar: Espino, Perdomo Alto, Rincón De Galicia, Los Tres Reyes I, María Cano, Los Tres Reyes y San Isidro. Inicia a las 9:00 a.m. por 24 horas .

Espino, Perdomo Alto, Rincón De Galicia, Los Tres Reyes I, María Cano, Los Tres Reyes y San Isidro. Inicia a las por . Chapinero: El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Siberia II, Siberia Central y Siberia Rural. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Siberia II, Siberia Central y Siberia Rural. Inicia a las por . Santa Fe: San Facón, Santa Fe, Plaza de Paloquemao y Samper Mendoza. Inicia a las 10:00 a.m. por 4 horas.

Miércoles 7 de octubre de 2026:

Barrios Unidos: Los Andes, La Castellana y Rionegro. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

Los Andes, La Castellana y Rionegro. Inicia a las por . Kennedy: Timiza (inicia 10:00 a.m. por 24 horas ) y Lusitania (inicia 8:00 a.m. por 27 horas ).

Timiza (inicia por ) y Lusitania (inicia por ). Fontibón: El Chanco, El Chanco Rural, Kassandra y El Charco (inicia 12:00 m. por 24 horas ); Puente Grande, Brisas y El Charco Urbano (inicia 7:00 a.m. por 24 horas ).

El Chanco, El Chanco Rural, Kassandra y El Charco (inicia por ); Puente Grande, Brisas y El Charco Urbano (inicia por ). Usme: Santa Librada, San Juan Bautista, La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme y El Pedregal II. Inicia a las 8:00 a.m. por 24 horas .

Santa Librada, San Juan Bautista, La Andrea, Santa Librada Norte, Salazar Usme y El Pedregal II. Inicia a las por . Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe: Samoré, Claret, Villa Mayor, Escuela General Santander e Inglés. Inicia a las 9:00 a.m. por 24 horas .

Samoré, Claret, Villa Mayor, Escuela General Santander e Inglés. Inicia a las por . Soacha: Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael. Inicia a las 2:00 p.m. por 7 horas.

Jueves 8 de octubre de 2026:

Usaquén: Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental y Molinos Norte. Inicia a las por . Chapinero: El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector. Inicia a las 11:00 p.m. por 6 horas .

El Chicó, Chicó Norte y Chicó Norte II Sector. Inicia a las por . Kennedy: Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II y Tayrona. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas .

Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II y Tayrona. Inicia a las por . Ciudad Bolívar: Verona, Ensueño y Sierra Morena (inicia 8:00 a.m. por 24 horas ); Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda y El Satélite (inicia 9:00 a.m. por 24 horas ).

Verona, Ensueño y Sierra Morena (inicia por ); Las Acacias, Los Laureles, Candelaria, San Francisco, Ronda y El Satélite (inicia por ). Tunjuelito: Isla del Sol. Inicia a las 9:00 a.m. por 24 horas .

Isla del Sol. Inicia a las por . Santa Fe: San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina y San Luis Sur. Inicia a las 10:00 a.m. por 24 horas.

Viernes 9 de octubre de 2026:

Fontibón: Belén y Villa Carmenza. Inicia a las 7:00 a.m. por 24 horas.

Para los sectores con mayores tiempos de suspensión, la EAAB prestará el servicio de carrotanques. Esta medida oficial brindará prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Las instituciones o ciudadanos que requieran este apoyo logístico pueden solicitarlo comunicándose de manera directa a la Acualínea 116.

Con el fin de evitar emergencias sanitarias en los hogares durante los cortes, la entidad emitió recomendaciones estrictas para todos los usuarios:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.



Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas .

. Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

¿Cómo prepararse ante los cortes de agua?

Consulte el cronograma: Verifique el día y la hora en que su barrio experimentará la suspensión temporal del servicio, revisando la programación del 5 al 9 de octubre de 2026 .

Verifique el día y la hora en que su barrio experimentará la suspensión temporal del servicio, revisando la programación del . Almacene de forma segura: Desde el día anterior al corte, reserve suficiente agua en recipientes limpios y cubiertos, recordando consumirla antes de 24 horas .

Desde el día anterior al corte, reserve suficiente agua en recipientes limpios y cubiertos, recordando consumirla antes de . Gestione solicitudes prioritarias: Si se encuentra en una clínica, hospital o requiere asistencia urgente, comuníquese telefónicamente con la Acualínea 116 para programar el envío de un carrotanque.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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