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¿Cómo está Yamid Amat? Se conoce nuevo parte médico sobre la salud del reconocido periodista

Yamid Amat Serna, hijo de Yamid Amat, también se pronunció y dijo que los partes médicos, hasta el momento, "son favorables, lo cual compartimos con gran ilusión".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 4 de oct, 2026
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¿Cómo está Yamid Amat? Se conoce nuevo parte médico sobre la salud del reconocido periodista
Yamid Amat, periodista colombiano -
Colprensa

Este domingo, 4 de octubre, se conoció un nuevo comunicado de la Fundación Santa Fe de Bogotá en torno a la salud del reconocido periodista Yamid Amat, quien se encuentra hospitalizado en dicha clínica desde el pasado 21 de septiembre. Además de la Fundación Santa Fe, el hijo del comunicador también se pronunció sobre el estado de su papá.

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En su comunicado, la Fundación indicó: “La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, informa que el señor Yamid Amat Ruiz se encuentra hospitalizado en nuestra institución, con evolución clínica satisfactoria y respuesta favorable al manejo médico instaurado. Los comunicados relacionados con su evolución serán emitidos de acuerdo con la relevancia de los cambios en su condición y previa autorización expresa de la familia”.

"Evoluciona satisfactoriamente": hijo de Yamid Amat sobre salud de su padre

Por su parte, Yamid Amat Serna, hijo de Yamid Amat, señaló que “la salud de mi padre evoluciona satisfactoriamente. Los partes médicos, al momento, son favorables, lo cual compartimos con gran ilusión. Sus familiares y amigos continuamos acompañándole en su recuperación con optimismo y tranquilidad. Gracias de nuevo a todos por el interés y el cariño”.

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La clínica había informado inicialmente que el director de noticias había requerido atención médica integral por parte de un equipo multidisciplinario, aunque no entregó detalles sobre las causas de su hospitalización ni sobre el tratamiento que recibe. Se conoce, sin embargo, que el periodista padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

El pasado 25 de septiembre, el hijo de Yamid Amat ya se había pronunciado y envió un mensaje de “gratitud sin límite por tantas expresiones de afecto. La salud de mi padre ha presentado evolución positiva en las últimas 24 horas gracias a las acciones médicas y cuidados recibidos de manera incansable por parte del extraordinario equipo médico y de enfermería de la Fundación Santa Fe. La fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios, han sido aliento y soporte cierto. Continúa recibiendo atención en piso de hospitalización y respondiendo satisfactoriamente a su tratamiento. Avanzamos paso a paso. En nombre de la familia, gracias de corazón”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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