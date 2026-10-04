¡Evite multas! Así será la rotación del pico y placa en Bogotá del 5 al 11 de octubre

Los conductores de vehículos particulares que tengan previsto movilizarse por Bogotá durante la semana del 5 al 11 de octubre de 2026 deberán revisar la programación del pico y placa antes de salir. La medida tendrá vigencia durante los días hábiles, con una rotación determinada por el último dígito de la placa.



Para esta semana, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular durante determinados días, mientras que aquellos cuyo último número sea 6, 7, 8, 9 o 0 estarán habilitados en las jornadas alternas.

¿Cómo funcionará el pico y placa esta semana?

Publicidad

La programación del 5 al 11 de octubre queda así:



Lunes 5 de octubre: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 6 de octubre: pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 7 de octubre: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 8 de octubre: pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 9 de octubre: pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Sábado 10 de octubre: no aplica el pico y placa para vehículos particulares.

no aplica el pico y placa para vehículos particulares. Domingo 11 de octubre: no aplica el pico y placa para vehículos particulares.

Por lo tanto, quienes utilicen carro de lunes a viernes deberán verificar el día y compararlo con el último número de su placa antes de iniciar sus desplazamientos.



¿En qué horario rige la restricción?

El pico y placa para vehículos particulares está establecido entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m., de lunes a viernes.



Durante ese periodo, los vehículos que tengan restricción no deben circular bajo las condiciones establecidas para la medida. Los fines de semana no se aplica esta restricción.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa?

No respetar la medida puede llevar a la imposición de un comparendo C14. Para 2026, la sanción corresponde a $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Publicidad

Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado, lo que puede generar gastos adicionales relacionados con el servicio de grúa y los patios.

Por ello, revisar el calendario antes de salir puede ayudar a los conductores a evitar sanciones y a organizar sus recorridos con anticipación.

Publicidad

Pico y Placa Solidario: ¿cómo funciona?

Los propietarios que necesiten utilizar su vehículo durante una jornada en la que tienen restricción pueden consultar el Pico y Placa Solidario, permiso que permite circular durante el periodo adquirido.

Las modalidades disponibles contemplan permisos por un día, un mes o seis meses, con estos valores de referencia:



Un día: $70.294.

Un mes: $561.808.

Seis meses: $2.809.311.

El costo puede variar de acuerdo con las características del automotor, entre ellas su valoración, impacto ambiental, modelo, combustible y municipio de registro. En el caso de vehículos matriculados fuera de Bogotá, el factor del municipio pasó de 1,2 a 1,5.

Publicidad

Cuidado con las páginas falsas

Los conductores que quieran adquirir el Pico y Placa Solidario deben realizar el trámite únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad.

La entidad advierte que no tiene intermediarios ni otras páginas web autorizadas para gestionar este permiso. El pago se realiza mediante el botón de PSE disponible en la plataforma oficial.

Publicidad

Por eso, antes de entregar información personal o realizar un pago, es importante comprobar que se está utilizando el sitio oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y no una página que ofrezca gestionar el permiso por fuera de los canales autorizados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad