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Revelan identidad de copiloto que habría atacado al piloto del vuelo de Flydubai

Según la Fiscalía de EAU, el copiloto atacó al capitán con un hacha de emergencia guardada en la cabina y no con un cuchillo, como se informó inicialmente.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Revelan identidad de copiloto que habría atacado al piloto del vuelo de Flydubai
El piloto continúa hospitalizado -
AFP

El copiloto señalado de atacar al comandante de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Emiratos Árabes Unidos e Israel fue identificado por varios medios como el ciudadano omaní Hamam al Hammami, quien además cursó estudios de gestión aeronáutica en una universidad británica.

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La Buckinghamshire New University informó este sábado que Al Hammami realizó un programa académico a distancia relacionado con la gestión de la aviación, aunque aclaró que no recibió formación como piloto en esa institución.

"Nuestros pensamientos están con el piloto herido, la tripulación y los pasajeros afectados por este incidente. Hamam al Hammami completó anteriormente un curso a distancia de gestión de la aviación. No realizó ninguna formación de piloto en la universidad", señaló la institución en un comunicado divulgado a los medios británicos.

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De acuerdo con la página web de la universidad, estos programas abordan aspectos relacionados con "la logística, la seguridad y la gestión de la industria de la aviación".

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Copiloto de Flydubai habría atacado a piloto con un hacha y no con un cuchillo

Según la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el copiloto atacó al capitán utilizando un hacha de emergencia que se encontraba almacenada en la cabina de mando y no con un cuchillo, como se informó preliminarmente.

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Durante la emergencia, pasajeros y miembros de la tripulación lograron someter al agresor mientras la aeronave descendía cerca de 5.000 metros en aproximadamente un minuto.

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El piloto indio Smit Machchhar relató que sintió que el avión "iba en picado" cuando, pese a las heridas de gravedad sufridas durante el ataque, logró abrir la puerta de la cabina.

El avión, que transportaba a 182 personas desde Emiratos Árabes Unidos hacia Tel Aviv, tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

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Las autoridades investigan si Al Hammami actuó por cuenta propia o si mantenía vínculos con alguna organización extremista.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el copiloto había atravesado un proceso de "radicalización islamista", aunque no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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