Así será el pico y placa en Medellín del 5 al 9 de octubre: evite sanciones

El pico y placa en Medellín continúa operando activamente en la ciudad y en los demás municipios pertenecientes al Valle de Aburrá. Esta medida constituye una herramienta de ordenamiento del tránsito orientada a optimizar la circulación, favorecer la movilidad y mitigar la congestión en las arterias viales del área metropolitana. La norma involucra a vehículos particulares y motocicletas, operando mediante esquemas de rotación asignados semestralmente por los organismos de tránsito oficiales.

Para la semana comprendida entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre de 2026, la ciudadanía deberá acatar el calendario correspondiente al segundo semestre del año. A continuación, se detallan los parámetros técnicos, excepciones y sanciones vigentes para la regulación del flujo vehicular en la jurisdicción metropolitana.



Qué días hay pico y placa en Medellín

La restricción opera exclusivamente en días hábiles, de lunes a viernes, por lo que no se aplica durante los sábados, domingos ni días festivos, a menos que las autoridades emitan normas extraordinarias.

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Durante la semana del 5 al 9 de octubre de 2026, la rotación de dígitos establecida para el segundo semestre del año se aplicará de la siguiente manera:



Lunes 5 de octubre: Aplica para placas restringidas con los dígitos 5 y 8.

Martes 6 de octubre: Aplica para placas restringidas con los dígitos 1 y 4.

Miércoles 7 de octubre: Aplica para placas restringidas con los dígitos 0 y 2.

Jueves 8 de octubre: Aplica para placas restringidas con los dígitos 3 y 6.

Viernes 9 de octubre: Aplica para placas restringidas con los dígitos 7 y 9.

Debido a que la rotación se modifica de manera semestral, las autoridades sugieren a la ciudadanía revisar periódicamente los canales de comunicación oficiales.



Cómo funciona el pico y placa en Medellín

La restricción rige de manera continua durante los días laborales en la franja horaria establecida desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.. La norma cobija a diversas categorías de automotores, entre los que se incluyen automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos, así como a las motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos y ciclomotores.

El mecanismo de identificación varía según el tipo de transporte:



Para los vehículos particulares (automóviles, camionetas, camperos, motocarros y cuatriciclos), la restricción se aplica atendiendo al último número de la placa.

Para las motocicletas de dos y cuatro tiempos, mototriciclos y ciclomotores, el parámetro de control se determina a través del primer dígito de la placa.

En el caso de los taxis, la restricción responde a un calendario de programación independiente que fijan las autoridades de movilidad.

A qué vehículos no aplica medida de pico y placa en Medellín

Existen excepciones normativas orientadas a incentivar tecnologías de menor impacto ambiental y asegurar la conectividad en vías de alcance regional. Se encuentran exentos de la medida los vehículos eléctricos, híbridos y con tecnologías limpias que acrediten su registro en concordancia con la ley.



Asimismo, la medida no aplica en los corregimientos de Medellín ni en determinados corredores viales principales. Entre estas vías exentas se hallan tramos del Sistema Vial del Río, la Avenida Regional, la Autopista Sur y otros trayectos habilitados por la administración distrital. Como las condiciones de exención pueden sufrir modificaciones según las normas vigentes, se aconseja verificar de manera previa las resoluciones oficiales.

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Multas y sanciones por incumplir Pico y Placa en Medellín

Transitar durante los horarios o días no permitidos acarrea consecuencias legales e impositivas. Los conductores que infrinjan la restricción podrán ser sancionados con una multa económica expedida por los agentes de tránsito. De forma complementaria, el vehículo objeto de la infracción podrá ser inmovilizado, según lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito. Las autoridades recuerdan que acatar esta normativa es fundamental para evitar congestiones y favorecer el tráfico fluido en el Valle de Aburrá.

