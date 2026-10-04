Autoridades identificaron a tres de las cuatro víctimas del accidente en vía de Antioquia

Las autoridades identificaron a tres de las cuatro personas que murieron en un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía que comunica a los municipios de Salgar y Andes, en el suroeste de Antioquia. El siniestro se presentó en el sector de Las Peñas, donde un microbús cayó a un abismo luego de que, según la información preliminar, algunas rocas impactaran el vehículo.



De acuerdo con el más reciente reporte de la periodista de Noticias Caracol Erika Zapata, el accidente dejó cuatro personas fallecidas y tres heridas. Una de las personas lesionadas permanece en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín debido a la gravedad de sus heridas, mientras que los otros dos heridos reciben atención médica en la Clínica Occidente de la capital antioqueña y en el municipio de Salgar.

Los cuerpos de las cuatro víctimas mortales fueron trasladados a Medicina Legal en Salgar. De acuerdo con el reporte más reciente conocido sobre la emergencia, las autoridades ya lograron establecer la identidad de tres de ellas.

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Entre las víctimas identificadas se encuentra un reconocido líder social de la subregión, Luis Castrillón, que se desempeñaba como vicepresidente de una JAC del municipio. También fue identificado el conductor del microbús, quien llevaba más de 20 años desempeñándose en este servicio, y un joven.



La cuarta víctima todavía no ha podido ser identificada, debido a que, según el reporte, no portaba documentos en el momento del accidente. Las autoridades continúan con el proceso correspondiente para establecer su identidad.



¿Qué se sabe del accidente en Antioquia?

El siniestro ocurrió en la vía Salgar-Andes, en el sector de Las Peñas. Según las autoridades, el microbús terminó cayendo a un abismo después de que se produjera un movimiento en masa y algunas rocas cayeran sobre el vehículo.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había informado inicialmente sobre la emergencia a través de sus redes sociales.

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“Atendemos la grave emergencia que se presenta en la vía Salgar–Andes, donde un movimiento en masa, que continúa activo, provocó un accidente. El reporte preliminar es de cuatro personas fallecidas, dos heridos y una persona en estado crítico”, señaló el mandatario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) activó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para atender la emergencia, mientras se utilizó maquinaria en la zona afectada.

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La Secretaría de Salud de Antioquia también coordinó el traslado en helicóptero medicalizado de la persona que se encontraba en estado más grave. Esta persona permanece bajo atención médica en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

Otro de los heridos fue trasladado a la Clínica Occidente, mientras que el tercer lesionado permanece en el municipio de Salgar.

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Las circunstancias exactas que provocaron el accidente continúan siendo materia de investigación. Por ahora, las autoridades han señalado que el movimiento en masa y la caída de rocas están relacionados con la emergencia, pero se adelantan las labores correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.