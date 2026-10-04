Revelan primera foto de reseña del Inpec de Miguel Quintero Calle, enviado a prisión domiciliaria

Este domingo se conoció la primera fotografía de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, en la reseña hecha por parte del Inpec. Se dio en la cárcel Bellavista de la ciudad, minutos antes de ser llevado a su mansión en el municipio de Copacabana, área metropolitana del Valle de Aburrá, donde deberá cumplir con esta medida de prisión domiciliaria mientras afronta el proceso judicial por presunta corrupción.



Este lunes 5 de octubre continúan las audiencias de la apelación de esta medida. Sebastián Ortega, que también está siendo procesado por estos delitos, sí se encuentra en libertad afrontando este proceso. Este proceso judicial tiene lugar por el presunto desvío de más de 2.000 millones de pesos en seis contratos del área metropolitana del Valle de Aburrá y de los bomberos del municipio de Itagüí.

A Miguel Quintero Calle ya le fueron imputados dos delitos, peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos. En su mansión en el municipio de Copacabana cumplirá con la medida de prisión domiciliaria preventiva mientras que avanza el proceso judicial.



¿Por qué investigan a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Miguel Quintero es investigado por presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre 2019 y 2023, cuyo valor supera los $17.657 millones. Las investigaciones indican que Quintero habría intervenido en decisiones contractuales del AMVA sin ocupar un cargo público, participando presuntamente en un esquema orientado a favorecer determinados contratistas.

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Los investigadores también aseguran que identificaron posibles sobrecostos en kits adquiridos durante la pandemia de covid-19, pagos por servicios de transporte que no se habrían prestado y recargas de telefonía celular que tampoco fueron ejecutadas. Estas y otras anomalías habrían ocasionado un detrimento patrimonial superior a $2.481 millones.



Por su parte, los contratos objeto de investigación fueron celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según las evidencias recopiladas, dichos convenios se habrían suscrito sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, mediante un mecanismo que presuntamente permitió direccionar la contratación en favor de un beneficiario específico.



Se conoce la primera fotografía de la reseña por parte del Inpec de Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.



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