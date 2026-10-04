Impresionante embarazo de cuatrillizos monocigóticos en Antioquia: mujer espera 4 varones idénticos

En el municipio de Caucasia, en el departamento de Antioquia, se registra un caso extraordinariamente raro . Una mujer está a la espera de cuatro bebés varones idénticos. Un embarazo que por sus características es considerado excepcional a nivel mundial.



La ecografía de la mujer muestra lo que podría ser uno de los hitos históricos para la medicina en Colombia. Un ultrasonido de un embarazo de cuatrillizos monocigóticos varones idénticos. La protagonista de esta historia es María Tapia, quien alcanzó las 30 semanas de gestación, otro hecho que tiene en asombro a los médicos. "Sí, estoy con ganas ya de conocerlos, de tenerlos ya, de verlos", aseguró la mujer en un video.

Para Jonathan Zapa, el papá de Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, este embarazo es un milagro. "Están en la misma placenta, en diferentes bolsas. Son todos varones, son del mismo sexo. Y ahí es donde está lo excepcional", aseguró el hombre. El hecho ocurre en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. La madre de 38 años casi no ha tenido antojos y la barriga le da poco para caminar. Está orgullosa de tener en su vientre una felicidad tan mundial como el hecho.

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"La probabilidad de que este hecho ocurra es de un caso por 15 millones de embarazo. En Colombia pues no tenemos registros previos de nacimientos monocigóticos, pero sí de cuatrillizos en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Ahora el desafío no es solo a nivel histórico sino los posibles riesgos y complicaciones que conlleva este tipo de gestaciones", explicó la ginecobstetra Eilen Ospina Barrios.



Dicen los médicos que este embarazo es de alto riesgo. Según la ciencia, los cuatrillizos monocigóticos se producen cuando un único cigoto se divide hasta generar cuatro embriones que sean idénticos. Es lo más insólito. "Confiando en Dios, siempre confiando en Dios de que todo va a salir bien", añadió la mujer embazarada



Durante el 2025 en Colombia, según el DANE, se registraron seis nacimientos de cuatrillizos, pero ninguno de cuatro varones iguales. La probabilidad de que ocurra es en un caso de millones de probabilidades y los afortunados en esta ocasión son María Tapia y Jonathan Zapa.

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