Monseñor Rueda mostró apoyo a vaca por las vías en Antioquia: “Que las propuestas no nos dividan”

En medio de la Semana Santa, el cardenal primado de Colombia, monseñor Luis José Rueda, envió un mensaje a los colombianos, pidió cordura a los políticos, sensatez a los grupos que siembran la violencia y se refirió a la vaca por las vías en Antioquia.



“Hace tiempo creo que Colombia parece estar entrando como en un túnel, como en unas tinieblas, como en un camino sin salida. Hoy quiero decirles a ustedes: levantémonos y que la Semana Santa nos lleve a iluminar el camino. A mí me gusta ver que Jesús, en la última cena, lo que hizo fue servir. Yo creo que la ética y la actitud del servicio de Jesús replicada en las actitudes de los colombianos nos da una salida a ese túnel”, manifestó el religioso en entrevista con Noticias Caracol (NC).

NC: ¿Cuál es el llamado de la Iglesia frente a la violencia entre políticos y hasta en los hogares?

Monseñor Rueda: Empezar por escucharnos. Tenemos dos orejas abiertas y dispuestas a escuchar. Escuchar nos quita prejuicios. A veces no conocemos a una persona y la odiamos porque nos cayó mal algo que dijo. Yo creo que eso es infantil. Hay que pasar de una situación inmadura a una madura social, comunitaria y política. Eso nos lleva a que nos escuchemos y nos respetemos para quitar estigmas y prejuicios.



NC: Ve la gente con preocupación al presidente haciendo una serie de manifestaciones, muchos se sienten confundidos. También está el tema de la llamada vaca de empresarios para aportar y esto ha generado una serie de divisiones. ¿Cuál es su reflexión y su llamado frente a esto?

Monseñor Rueda: Creo que las propuestas que tengan que ver con el bien común de los territorios del país hay que apoyarlas y no se pueden desautorizar. Yo creo que todo lo que podamos hacer por economía solidaria, en aporte fraterno de unos y otros nos sale bien en las zonas donde hay cooperativas, donde las personas se reúnen. En mi territorio, en Santander, hacían lo que se llama convites. El Estado no sale a hacer las vías, los puentes, las escuelas, hacemos un convite y trabajamos. Si nos lleva al bien común y si nos lleva al desarrollo integral, trabajemos unidos. Que las propuestas no nos dividan, sino que nos unan en una propuesta de país unificado.

NC: ¿Le preocupa la forma cómo están llevando a cabo las reformas, por ejemplo, la más importante que es la de la salud?

Monseñor Rueda: En las regiones hay mucha preocupación. Dicen que es muy importante que venga todo aquello de la salud preventiva, pero es importante que lo que hemos aprendido en décadas, en el camino del sistema que tenemos, lo hagamos vigente. En vez de quitarlo, lo consolidemos. Están diciendo que articulemos de los aprendizajes pasados y de los vacíos que tenemos para que la transición que queremos hacer en estas reformas, concretamente la de la salud, se pueda evaluar dentro de unos años y decir que realmente lo que hicimos fue un sacrificio de reflexión y encontramos el mejor camino.