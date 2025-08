Cómo activar la cédula digital de forma fácil en su celular: sí es válida para vuelos nacionales

La cédula digital es una versión avanzada del tradicional documento de identidad colombiano. Este nuevo formato, disponible tanto en versión física (tarjeta de policarbonato con chip) como digital (accesible desde el celular), incorpora altos estándares de seguridad, autenticación biométrica y funcionalidades que permiten realizar trámites en línea, firmar documentos digitalmente y validar la identidad en entornos virtuales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La versión digital no reemplaza la física, pero sí la complementa. Su uso está cada vez más extendido en trámites bancarios, notariales, migratorios y, como se ha confirmado recientemente, también en vuelos nacionales. La Registraduría explicó cómo se puede activar este documento de forma fácil y rápida desde su celular.



¿Es válida la cédula digital para vuelos nacionales?

Un incidente ocurrido en un vuelo nacional entre Bogotá y Barranquilla generó una intensa discusión en redes sociales. Un joven fue retirado de la aeronave por presentar su cédula digital en formato PDF desde su celular, lo que no fue aceptado por el personal de la aerolínea. El video del momento, grabado por una pasajera, se viralizó rápidamente y desató una ola de críticas hacia las autoridades y la aerolínea involucrada.

La escena, que mostraba a dos policías escoltando al joven fuera del avión mientras otros pasajeros protestaban, puso en el centro del debate la validez de la cédula digital como documento de identificación para vuelos nacionales. La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció de inmediato para aclarar la situación: sí es válida, pero debe presentarse correctamente.

Publicidad

Existen dos formas válidas de presentar la cédula digital para abordar un vuelo nacional:



Presentar la cédula digital desde la aplicación oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ‘Cédula Digital Colombia'.

Portar la cédula digital en policarbonato.

Lo que no es válido y puede impedir el abordaje:



Capturas de pantalla.

Fotografías del documento.

Archivos PDF descargados.

Copias impresas o escaneadas.

El joven retirado del vuelo presentó su cédula digital en formato PDF, lo cual no cumple con los estándares de seguridad exigidos por las aerolíneas. Por ello, fue considerado como un documento no válido, a pesar de que se trataba de una copia legítima. Es importante aclarar que la validación de identidad en vuelos nacionales no la realiza la Policía, sino el personal de la aerolínea. Son ellos quienes verifican que el documento presentado cumpla con los requisitos establecidos por la Registraduría y por la normativa aeronáutica.

En caso de que el documento no sea aceptado, el pasajero puede ser retirado del vuelo, como ocurrió en el caso mencionado. Por ello, es fundamental conocer y seguir las indicaciones oficiales para evitar contratiempos.



Activar la cédula digital en el celular: pasos sencillos

La Registraduría Nacional ha simplificado el proceso de activación de la cédula digital en dispositivos móviles. Gracias a una actualización reciente de la aplicación “Cédula Digital Colombia”, ahora es posible realizar todo el procedimiento sin necesidad de acudir a una sede física. Estos son los requisitos previos



Haber solicitado y recibido la cédula digital física.

Tener acceso al correo electrónico registrado en el trámite.

Disponer de un celular con cámara frontal y conexión a internet.

Pasos para activar la cédula digital

Descargar la aplicación oficial 'Cédula Digital Colombia' desde App Store o Play Store. Abrir la aplicación y seleccionar la opción 'Usar mi número de identificación'. Ingresar el número de cédula y confirmar. Recibir un código de verificación de seis dígitos en el correo electrónico registrado. Ingresar el código en la app para continuar con el proceso. Realizar la autenticación biométrica facial, siguiendo las instrucciones en pantalla. Una vez validada la identidad, la cédula digital quedará activada en el celular.

Este proceso toma menos de cinco minutos y no requiere la intervención de funcionarios de la Registraduría. Una vez activada, el ciudadano podrá utilizar su cédula digital para trámites, validaciones y, por supuesto, para abordar vuelos nacionales.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL