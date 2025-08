Fiscalía pide circular roja a Interpol para capturar a Carlos Ramón González por escándalo de UNGRD

En las últimas horas se conoció que la Fiscalía General de la Nación habría hecho una solicitud ante la Interpol para emitir una circular roja contra Carlos Ramón González Merchán, el exdirector de Inteligencia del Gobierno Nacional que estaría vinculado con el escándalo de la UNGRD.

Acorde con un documento al que tuvo acceso Noticias Caracol, el grupo DIJÍN de la Policía Nacional, asociado a la Fiscalía General de la Nación para el "macrocaso por los graves hechos de corrupción que se presentaron al interior de la Unidad Nacional Para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)", le habría hecho una solicitud de notificación roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la cual fue remitida el 4 de julio de 2025.

El documento también explica que a pesar de dicha solicitud, a la fecha, "la oficina en Colombia de dicha organización, no se ha pronunciado al respecto".



¿Por qué la Fiscalía busca a Carlos Ramón González?

Tras su presunta relación con el escándalo de la UNGRD, la Fiscalía General de la Nación había señalado a Carlos Ramón González como autor intelectual, actuando con dolo, de tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. De ser hallado culpable de todos, podría enfrentar una condena superior a tres décadas en prisión. No obstante, el alto tribunal finalmente solo lo responsabilizó por los dos primeros cargos.

El magistrado Leonel Rogeles manifestó que, una vez se materialice la detención del exfuncionario, deberá ser enviado al centro penitenciario que el Inpec considere adecuado. Es importante tener presente que González salió del país y, según versiones, estaría en Managua, Nicaragua. Ante esto, se solicitó imponerle una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues existiría una intención de eludir el accionar de la justicia.

Durante la lectura del fallo, el magistrado Rogeles afirmó que por “su constante ingreso y salida de territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar, en caso de ser vencido en juicio”. El togado también reconoció que González “ha acudido a los llamados de la justicia, entre ellos a las audiencias que se desarrollaron en este despacho virtualmente”.

De acuerdo con la Fiscalía, el exdirector del Dapre “uno, sabía que ofrecía a los parlamentarios (Iván) Name y (Andrés) Calle contratos y luego dinero en efectivo, y a cambio de esto ellos apoyarían los intereses del gobierno en el legislativo. Dos, determinaba al entonces director de la Ungrd, Olmedo Jesús López Martínez, al ordenarle, contrariando el ordenamiento jurídico, la entrega de la coima, y que los recursos debían obtenerse por medio de los contratos que se tramitaban al interior de dicha entidad, pues por sus especiales características permitía obtenerlos. Y tres, sabía que al ordenarle a la consejera presidencial para las regiones (Sandra Ortiz) recibir de los funcionarios de la Ungrd los 3 mil millones de pesos y entregarlos a Name Vásquez, la estaba determinando para adelantar las acciones referidas y que estos tenían origen mediato en actos de corrupción que afectaban el erario y así quiso hacerlo”.



¿Qué ha dicho Carlos Ramón González al respecto?

Ante la decisión judicial, el exfuncionario expresó su inconformidad: "Yo me siento como en esas películas cuando incriminan a las personas y uno dice ‘esto es absurdo, ¿de dónde?, ¿en qué momento cometí el delito?’, porque un señor que está motivado para salvarse lo dijo, ‘nunca ha concretado la hora, el lugar, en dónde, con quién, etc.’”.

También manifestó su preocupación por el proceso judicial: "me asusta esto porque finalmente estamos frente a una dictadura de no sé qué tipo. ¿Yo soy sospechoso por qué? ¿Por ser amigo del presidente? ¿Por haber sido guerrillero? ¿Por qué soy sospechoso de entrada? A mí sí me asusta. Me siento frente a una tremenda injusticia. ‘Captúrenlo por sospecha’, así como cuando el marido le casca la mujer. ‘¿Por qué me cascó?’. ‘Por sospecha’”.

