Muerte de Sebastián González impacta al Valle: restos aparecieron en tres bolsas, colgando de puente

La familia de Sebastián González Salazar, un joven de 25 años, reportó que él había desaparecido el pasado 20 de noviembre cuando se dirigía a hacerse unos exámenes médicos, los cuales le exigían en la avícola donde trabajaba. En los últimos días, sus restos fueron encontrados en el departamento del Valle del Cauca.

(Lea también: Menor de edad habría asesinado a conductor de bus en Sutatausa, Cundinamarca y fue detenido )

De acuerdo con el periódico El Tiempo, los restos del joven estaban distribuidos en tres bolsas que estaban colgando de un puente de Campoalegre, entre los municipios de Andalucía y Tuluá.

¿Qué fue lo último que supo la familia de Sebastián González?

Uno de los seres queridos del joven asesinado le contó al medio citado anteriormente que luego de que salió de los exámenes médicos, se dirigió hacia donde su abuela para desayunar. Tras pedirle a un familiar que le prestara 20.000 pesos para tanquear su motocicleta, desapareció sin dejar huella de él ni del vehículo que empleaba para movilizarse.

Publicidad

En la zona donde residía el joven hacen presencia las bandas delincuenciales La Inmaculada, Los Rastrojos y el Cartel del Norte del Valle.

Un familiar resaltó que “Sebastián era un muchacho callado, no se metía con nadie. Se la pasaba en el trabajo que era galpón de pollos. Estaba también en su casa. Su tiempo lo distribuía entre trabajar y la familia. Tenía dos perros, su adoración, y dos gatos. No sabemos por qué lo mataron y de esa manera. No estaba amenazado. La Inmaculada tampoco nos ha amenazado, nada”.

Los hechos ocurrieron en Palmira, Valle del Cauca. Colprensa / Imagen de referencia del CTI

Publicidad

Hipótesis del crimen de Sebastián González en el Valle del Cauca

El coronel Santiago Garavito Aránzazu, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, habló sobre la muerte de Sebastián González y dijo que se cree que su asesinato “se trataría de confrontaciones entre grupos delincuenciales que tienen presencia en esa zona del centro del departamento”.

Alarmantes cifras de homicidios en Valle del Cauca durante 2024

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, entre enero y junio de 2024, “los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca registran el mayor número de homicidios a líderes y lideresas sociales”, con 87 personas asesinadas.

Además, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que en el Valle del Cauca y Cauca, durante el 2024, se han registrado 10 masacres en cada departamento.

(Lea también: Caso Juan Felipe Rincón: Fiscalía descarta residuos de pólvora en las manos de Andrés Sotelo )