Mujer denunció brutal agresión de vecino tras reclamarle que sus perros atacaron a su mascota

Andrea Villota, una reconocida médica de Cali, denunció por intento de homicidio a un vecino del condominio donde ella vive en Jamundí, sur del Valle del Cauca. El hecho comenzó tras la muerte de una mascota.

En un video grabado por Villota, se observa el momento en que es sujetada por el cuello por un hombre de contextura gruesa y quien sería vecino de su residencia. La mujer narró en diálogo con Noticias Caracol que todo el altercado se produjo por un hecho de intolerancia.

“Los (perros) pastores alemanes de mi vecino salen sin correa y sin bozal. Desafortunadamente, atacan a Luca, que es el perrito de mis hijas, un pomerania pequeñito, y lo matan. Yo me dirijo hacia la casa del señor, acompañada por uno de los porteros. Inicialmente tenemos una conversación cordial; él me dice: ‘Yo me llamo Carlos García’ y le comento que sus perros acaban de matar a mi perrito”, aseguró Villota.

De acuerdo con el relato de la víctima de dicha agresión, el hombre habría conversado con ella afuera de su casa y, en un momento del diálogo, él cambió sus declaraciones y aseguró que no vivía en aquella casa y que tampoco era el dueño de los perros.

Villota se extraña de los comentarios del sujeto y decide empezar a grabar la conversación para tener un registro de lo que el hombre le estaba señalando.

“Yo filmo su casa por fuera y le digo: ‘Si usted no es el dueño de los perros, si usted no es el dueño de la casa, yo estoy hablando con la persona equivocada’. El señor por detrás me agarra, me coge del cuello con su brazo, empieza a ahogarme y estrangularme. Yo levanto mis manos en defensa y ahí alcanzo a grabar el rostro (del presunto agresor). Pudimos sacar el video en cámara lenta y sacamos algunas fotografías donde se evidencia el ataque y el rostro del señor Carlos”, indicó.

La mujer fue auxiliada por el guarda de seguridad del conjunto residencial que, según ella, evitó que el hombre hubiese acabado con su vida.

“Me dirijo a la Fundación Valle de Lili, ellos activan una ruta de violencia de género y me atendió el médico. Me hicieron una tomografía de cuello y una radiografía de mano porque la tenía inflamada. Hay hematomas; los hematomas no te aparecen ese mismo día, aparecen al día siguiente. Tengo hematomas en mis piernas, en el cuello y tuve lesiones que se llaman petequias; son vasos que sangran por el trauma que hubo por el estrangulamiento”, contó la médica.

Luego de la agresión, el hombre se refugió en su casa y aunque la Policía llegó hasta allí no lo capturaron - Suministrado

Denuncia por tentativa de homicidio

A través de un abogado, Andrea Villota interpuso acciones legales.

“Colocamos la denuncia por tentativa de homicidio, violencia de género e inclusive con los animalitos; la responsabilidad que tiene con los animales peligrosos por la ley. Hicimos lo pertinente y, una vez realizado esto, pues hemos activado, obviamente, lo que en derecho nos corresponde”, manifestó Jaime Andrés Villota, abogado de la mujer agredida.

Aunque la agresión que denuncia la médica pudo ser frenada a tiempo, ella manifiesta que no solo quedó con lesiones físicas, sino que también ha visto afectada su salud mental.

Así lo señaló la profesional de la salud: “Además de las lesiones físicas, son las lesiones emocionales, porque eso te deja con una angustia y con miedo. Soy madre de dos hijas de las cuales respondo 100% y es el temor y los daños que quedan en mi salud mental y mi seguridad”.

Noticias Caracol habló con Carlos Andrés García, el señalado agresor; él dice que actuó en defensa propia y argumentó que hubo invasión de la propiedad privada. El hombre señaló que está arrepentido de haber usado la fuerza y que también interpondrá una denuncia ante las autoridades.