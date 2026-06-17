Mujer se hacía pasar por miembro de grupo ilegal para supuestamente extorsionar: así habría operado

Una mujer que es señalada de ser una posible extorsionista y de sembrar el temor en Bituima, Cundinamarca, fue capturada en las últimas horas por uniformados de la Policía Nacional. Las autoridades indican que la capturada se habría hecho pasar por una integrante del frente 22 de las Farc; asimismo, indicaron cómo operaba supuestamente.

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La captura ocurrió en la vereda El Cajón, zona rural de Bituima. Allí los oficiales detuvieron a la mujer en flagrancia por los delitos de extorsión y violación de habitación ajena. La diligencia pudo darse gracias a la denuncia e información oportuna que brindó la misma comunidad, según reconoció la institución.

Y es que la captura se dio después de atender un requerimiento que estaba relacionado con la ocupación ilegal de una finca del sector. Según la información que recopilaron las autoridades competentes, tres personas habrían ingresado al predio tras violentar las cerraduras y permanecer allí sin autorización del dueño.



Los investigadores conocieron a través de entrevistas que, además, una persona habría llegado a esta vereda y decía ser integrante del frente 22 de las Farc. Con esta excusa, intimidaba a sus víctimas para hacerles exigencias económicas mediante llamadas y mensajes de WhatsApp. La Policía indica que la situación tendría presunta relación con la captura de la mujer, de 42 años.



A pesar del procedimiento, las otras dos personas que presuntamente ocuparon de manera ilegal el precio pudieron huir. La mujer detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De momento, se está a la espera de que concluyan las audiencias para que se determine cuál es su situación judicial.

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La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie el delito de extorsión a través de la línea 165 del GAULA. Entretanto, la institución continúa desarrollando acciones contundentes.

María Paula Rodríguez Rozo

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