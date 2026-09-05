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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan temblor de magnitud 3,1 cerca del volcán Puracé este 5 de septiembre: epicentro

Reportan temblor de magnitud 3,1 cerca del volcán Puracé este 5 de septiembre: epicentro

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:46 de la tarde y tuvo una profundidad superficial. Esto informó el Servicio Geológico Colombiano.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de sept, 2026
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Temblor cerca del vol
Reportan temblor de magnitud 3,1 cerca del volcán Puracé este 5 de septiembre -
Getty Images - SGC

Un temblor de magnitud 3,1 se registró este sábado 5 de septiembre de 2026 en el municipio de Totoró, Cauca, una zona ubicada dentro del área de influencia del volcán Puracé, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a la 1:46:32 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, una característica que puede favorecer que el temblor sea percibido por habitantes cercanos al epicentro. De acuerdo con los datos entregados por la entidad, el evento sísmico fue identificado con el código SGC2026rmvsdy y se localizó en las coordenadas 2.40° de latitud y -76.30° de longitud, dentro del departamento del Cauca.

El temblor ocurrió cerca del volcán Puracé

El sismo se presentó en una región que forma parte del área de influencia del volcán Puracé, uno de los sistemas volcánicos monitoreados permanentemente por las autoridades geológicas debido a su actividad histórica y a la importancia que tiene para las comunidades del suroccidente colombiano. Aunque la magnitud reportada fue moderada, los movimientos superficiales suelen generar inquietud entre los habitantes de municipios cercanos, especialmente en zonas donde existe vigilancia constante por actividad sísmica y volcánica.

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Hasta el momento no se han reportado afectaciones a personas, viviendas o infraestructura como consecuencia del movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades continúan realizando seguimiento a las condiciones sísmicas de la región. El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica y volcánica en el área del Puracé, una zona donde son frecuentes los eventos asociados a la dinámica geológica propia del Macizo Colombiano.

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