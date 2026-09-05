Conejito de seis meses lucha por su vida tras grave lesión: fundación pide ayuda para salvarlo

La historia de 'Tambor', un conejito de apenas cinco o seis meses de vida, ha comenzado a conmover a decenas de personas que buscan darle una segunda oportunidad. El pequeño animal fue rescatado por Miguel Ángel, fundador del Refugio Gatitos Huérfanos, ubicado en Barranquilla, luego de permanecer más de dos semanas en condiciones críticas, con una posible lesión en la columna que le impide mover sus patas traseras y que ha deteriorado gravemente su estado de salud.

Según relató el rescatista, todo comenzó tras un accidente doméstico. Al parecer, una niña dejó caer accidentalmente al conejo y, desde ese momento, su situación cambió por completo. 'Tambor' dejó de caminar, de correr y de dar los saltos característicos de los conejos. Sus patas traseras dejaron de responder y quedó obligado a desplazarse únicamente con la fuerza de sus extremidades delanteras. La lesión, que aún no ha sido diagnosticada por un especialista, podría estar relacionada con un daño severo en su columna vertebral. Sin embargo, para determinar la gravedad de su condición son necesarios exámenes veterinarios y una valoración médica especializada que permita establecer si existe algún tratamiento o procedimiento que mejore su calidad de vida.



Conejito lleva más de 15 días arrastrándose para sobrevivir

Tras el accidente, la situación del animal se agravó debido a la falta de atención adecuada. Miguel Ángel asegura que el conejito pasó más de 15 días arrastrándose sobre el suelo para poder alimentarse y moverse, lo que le provocó múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Las imágenes compartidas por el rescatista muestran lesiones visibles en la piel, pérdida de pelo y zonas afectadas por la constante fricción contra la tierra. Cada desplazamiento representaba un esfuerzo enorme para 'Tambor', que debía impulsarse únicamente con sus patas delanteras mientras la parte posterior de su cuerpo permanecía inmóvil.

Como consecuencia de estas heridas abiertas, comenzaron a aparecer nuevos problemas. La piel expuesta facilitó la presencia de insectos, particularmente hormigas y moscas, que generaron infecciones y complicaciones adicionales en varias áreas de su cuerpo. A pesar del dolor y las difíciles condiciones que ha enfrentado, el pequeño conejo continúa aferrándose a la vida.



Quienes hoy están cuidándolo aseguran que, pese a las adversidades, 'Tambor' mantiene el apetito y conserva una gran fortaleza. Sigue alimentándose y responde al cuidado de las personas que intentan ayudarlo, una actitud que ha sido interpretada como una muestra de su deseo de recuperarse. Esa capacidad de resistencia es precisamente la que ha motivado una campaña solidaria para reunir recursos económicos que permitan cubrir los gastos médicos que requiere con urgencia. Los responsables de su rescate explican que cualquier aporte puede marcar una diferencia importante. Una consulta veterinaria, medicamentos, exámenes diagnósticos o insumos para el tratamiento representan costos que actualmente buscan solventar con ayuda de la comunidad.



¿Cómo ayudar a 'Tambor'?

Miguel Ángel hizo un llamado a las personas sensibles frente a la protección animal para que se unan a la causa y contribuyan, dentro de sus posibilidades, a la recuperación del conejito. El objetivo es que Tambor pueda recibir una valoración especializada que permita conocer exactamente qué ocurrió con su columna y establecer si existe una alternativa para aliviar su sufrimiento y mejorar su estado de salud. Si desea donar, puede hacerlo a través de las siguientes cuentas:



Llave Bre-B: 3503782730

Bancolombia Ahorros: 39828426021

Paypal: @ refugiogatitos

ÁNGELA URREA PARRA

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