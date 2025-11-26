En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / No es Pasto ni Bogotá: esta es la ciudad más fría de Colombia, según la IA

No es Pasto ni Bogotá: esta es la ciudad más fría de Colombia, según la IA

Un análisis de ChatGPT, Gemini y Copilot destacó a una ciudad como una de las que más frío domina gran parte del año, llegando incluso a temperaturas bajo cero.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Esta es la ciudad más fría en Colombia, según la IA: temperaturas han llegado bajo cero
La IA arrojó una ciudad cuyas bajas temperaturas destacan por encima del resto. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad