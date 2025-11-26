Reportan otro temblor en Colombia hoy, miércoles 26 de noviembre: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un nuevo informe sobre otro temblor ocurrido este miércoles 26 de noviembre de 2025. El sismo, de magnitud 3,4, se registró a las 5:22 p.m., y tuvo una profundidad de 36 kilómetros. De acuerdo con los datos oficiales, el epicentro se ubicó en cercanías del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca), a aproximadamente 23 kilómetros de su cabecera urbana.

Otros municipios cercanos al punto del evento fueron Dagua, a 32 km, y Restrepo, a 53 km. El reporte fue clasificado en estado manual, lo que indica que ha sido verificado por los analistas del SGC. Hasta el momento no se han reportado daños ni afectaciones.



Seguidilla de temblores hoy, 26 de noviembre en Colombia

Buenaventura, Valle del Cauca: temblor de magnitud 3,4 a las 5:22 p.m.

Dabeiba, Antioquia: temblor de magnitud 3,4 a las 9:35 a.m.

Venezuela (frontera): temblor de magnitud 2,6 a las 8:19 a.m.

Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,3 a las 6:55 a.m.

Río Iró (Santa Rita), Chocó: temblor de magnitud 2,5 a las 5:45 a.m.

Lenguazaque, Cundinamarca: temblor de magnitud 2,0 a las 5:22 a.m.

Galán, Santander: temblor de magnitud 2,0 a las 4:17 a.m.

Puente Nacional, Santander: temblor de magnitud 2,2 a las 3:59 a.m.

Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,1 a las 3:54 a.m.

Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,1 a las 3:27 a.m.

Venezuela (frontera): temblor de magnitud 3,0 a las 3:05 a.m.

Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,2 a las 2:16 a.m.

Los Santos, Santander: temblor de magnitud 2,2 a la 1:06 a.m.

Estos eventos fueron detectados de manera automática por la red nacional de monitoreo del SGC, entidad que continúa realizando el seguimiento habitual a la actividad sísmica en el país.



¿Por qué ocurren tantos temblores en Colombia?

Colombia es un país con una marcada actividad sísmica debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional hace parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra cerca del 75% de los volcanes del planeta y genera alrededor del 80% de los sismos más fuertes registrados en el mundo. A esto se suma la presencia de fallas geológicas activas, como la de Bucaramanga, la de Romeral y la de Murindó, que contribuyen a la constante liberación de energía en forma de movimientos telúricos.

La interacción permanente entre las placas tectónicas convierte a Colombia en una zona de alta complejidad geológica, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclara que no se trata necesariamente de un incremento en el número de sismos respecto a épocas pasadas, sino de un mayor nivel de detección gracias a las tecnologías actuales. A esto se suma que hoy en día más personas habitan regiones que antes estaban desocupadas, lo cual incrementa la cantidad de reportes de temblores percibidos.



En la actualidad, el país cuenta con una red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas en diferentes zonas, que permiten un monitoreo continuo de la actividad sísmica. Gracias a esta infraestructura, en las últimas tres décadas se han registrado alrededor de 300.000 eventos, información que ha sido clave para el estudio del riesgo sísmico y el diseño de medidas de prevención. Aunque los terremotos no se pueden predecir, sus efectos sí pueden reducirse con edificaciones diseñadas para resistirlos, planes de evacuación claros y programas permanentes de educación comunitaria orientados a la prevención.



Recomendaciones en caso de temblor

Las autoridades aconsejan tomar las siguientes precauciones:



Refugiarse cerca de columnas o debajo de muebles sólidos.

Mantenerse alejado de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Evitar el uso de ascensores durante el sismo.

Usar las escaleras para evacuar si es necesario.

En zonas costeras, alejarse del mar y buscar zonas altas.

Conservar la calma y seguir las instrucciones oficiales.

También se recomienda activar la alerta de sismos en teléfonos Android, una función gratuita que puede avisar con algunos segundos de anticipación, lo cual es clave para tomar medidas rápidas en caso de emergencia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co