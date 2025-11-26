Imágenes del volcán Puracé que generan preocupación y por las que hay alerta Amarilla por actividad

El Servicio Geológico Colombiano emitió un boletín extraordinario para advertir sobre la reciente actividad del sistema volcánico de Los Coconucos, ubicado en el oriente del Cauca. La entidad mantiene la alerta amarilla. Durante la última semana, el volcán Puracé ha mostrado un comportamiento inusual: en los últimos siete días se han registrado alteraciones en los llamados tremores y también emisiones de gases. Sin embargo, el organismo aclaró que este tipo de manifestaciones son consideradas normales dentro de un volcán que permanece bajo alerta amarilla.



La razón por la cual se emitió este boletín extraordinario sobre el volcán Puracé, dentro del sistema volcánico de Los Coconucos, es el incremento registrado en las últimas horas tanto en el número de tremores como en la extensión de la columna de vapor, la cual, según el Servicio Geológico, alcanzó una altura aproximada de 1.600 metros.

Cristian Santacaloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, indicó que en el volcán Puracé “continúan presentándose los fenómenos de desgasificación, así como también se viene presentando señales asociadas a tremor volcánico y tipo LP, las cuales han presentado, en algunos momentos del día 25 de noviembre, emisiones de ceniza de tamaño muy fino y en cantidades muy pequeñas”.

Agregó el vulcanólogo que “de esta actividad recurrente se resalta la ocurrida a las 5:35 de la tarde, la cual tuvo una dispersión en dirección noroccidente del volcán Puracé y se depositó en cercanía de la vereda Cristales, de donde se reportó caída de este material”.



Finalmente, el Santacaloma explicó que “es importante resaltar que dado esta actividad incrementada que se ha presentado en el volcán Puracé, se recomienda no acercarse a la parte alta del volcán y la cadena volcánica de Los Coconucos. También el Servicio Geológico Colombiano quiere resaltar que toda esta actividad que se ha presentado está enmarcada dentro del estado de alerta amarilla, en el cual se pueden presentar este tipo de fenómenos y otras manifestaciones superficiales. Recomendamos seguir las fuentes oficiales y estar pendientes de cualquier cambio adicional que se pueda presentar”.



Características del volcán Puracé

El profesor Carlos Alberto Vargas, líder del Grupo de Investigación Geofísica de la Universidad Nacional, dijo en Noticias Caracol que el volcán Puracé es un “estratovolcán. Básicamente, el cuerpo se ha venido construyendo a lo largo de muchos años. Es un volcán que presenta actividad. Lo tenemos desde la colonia y, de hecho, hay registros prehistóricos que sugieren que, al menos en los últimos 700 años hay una actividad permanente”.



Según el profesor, “esta actividad reciente hace parte de la evolución normal del complejo volcánico Los Coconucos y particularmente del Puracé”.

El experto hizo un llamado a la tranquilidad de las comunidades que viven cerca a este sistema de volcanes: “Que nuestras comunidades se encuentren tranquilas, que hay un sistema de monitoreo que el Estado ha delegado para permanentemente emitir información sobre la actividad, que hay unas autoridades que deben estar también preparadas para eventuales casos de emergencia que puedan estar relacionadas con este cuerpo activo”.



¿Qué es una alerta amarilla volcánica?

El profesor Carlos Alberto Vargas indicó que “las alertas amarillas, por ejemplo, para el caso de poblaciones como Puracé o para el caso de Popayán, que está en una zona de alerta baja, representa la caída de cierto tipo de material como ceniza, pomes, las áreas muy cercanas a la parte de arriba donde fundamentalmente están ubicadas algunas haciendas o comunidades muy pequeñas son las que, eventualmente, pueden tener caída de rocas con ciertos tamaños. En general, la alerta amarilla se refiere a actividad. Entonces, cuando tenemos actividad como sismos o ciertas fumarolas, la emisión de gases, se le conoce como alerta amarilla. Cuando entramos a unas fases eruptivas, empezamos en una fase de alerta roja”.

