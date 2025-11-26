En vivo
COLOMBIA  / ¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia este miércoles 26 de noviembre

¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia este miércoles 26 de noviembre

El sismo se registró en el departamento de Antioquia y fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano Nacional. Estos son los respectivos detalles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de nov, 2025
Tamaño imágenes (15).png
Temblor en Colombia. -
Foto: Servicio Geológico Colombiano

