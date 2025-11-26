¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia este miércoles 26 de noviembre

Un nuevo evento sísmico se registró en la mañana de este miércoles, con epicentro en el departamento de Antioquia. Según el más reciente boletín emitido por el Servicio Geológico Colombiano, autoridad sismológica, el temblor ocurrió a las 09:35 de la mañana (hora local) de este 26 de noviembre de 2025. El movimiento telúrico presentó las siguientes características técnicas:



Magnitud: 3.3

Epicentro: Municipio de Dabeiba, Antioquia

Profundidad: Superficial (Menor a 30 km)

Dada la magnitud moderada (3.3) y la profundidad superficial, es probable que el sismo haya sido percibido por los habitantes del municipio de Dabeiba y zonas aledañas. Las autoridades invitan a la ciudadanía a reportar si sintieron este sismo para contribuir a la recopilación de datos.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

El territorio nacional se sitúa dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una vasta área conocida por concentrar alrededor del 75% de los volcanes del planeta y ser la fuente de cerca del 80% de los sismos más poderosos a nivel mundial. A esta posición se suma la existencia de fallas geológicas activas importantes, como la de Bucaramanga, la de Romeral y la de Murindó. Estas fallas son cruciales para la constante liberación de energía que se manifiesta en forma de movimientos telúricos o temblores.

La interacción constante entre las placas tectónicas en la región explica por qué Colombia es considerada una zona de alta complejidad geológica y, por ende, experimenta una frecuencia significativa de estos fenómenos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclara que esta percepción de una alta sismicidad no implica necesariamente un aumento en la cantidad de sismos en comparación con el pasado. Más bien, se debe a los siguientes factores:



Mejor detección: el país cuenta ahora con un mayor nivel de detección gracias a las tecnologías sismológicas modernas.

Mayor reporte: una mayor cantidad de población ahora reside en regiones que antes estaban deshabitadas, lo que incrementa el número de reportes de temblores percibidos.

Actualmente, Colombia dispone de una red de más de 200 estaciones sismológicas distribuidas en varias zonas. Esta infraestructura ha permitido registrar aproximadamente 300.000 eventos en las últimas tres décadas, lo que genera información vital para evaluar el riesgo sísmico y establecer medidas de prevención. Aunque los terremotos son impredecibles, sus efectos pueden mitigarse mediante:



Construcción de edificaciones sismorresistentes.

Implementación de planes de evacuación claros.

Desarrollo de programas permanentes de educación comunitaria enfocados en la prevención.

Consejos de Seguridad ante un Temblor

Las autoridades han emitido las siguientes precauciones en caso de sismo:



Buscar refugio cerca de columnas o bajo muebles robustos.

Mantenerse alejado de ventanas, espejos y objetos susceptibles de caer.

Evitar el uso de ascensores durante el evento.

Usar las escaleras si es necesario evacuar el lugar.

En áreas costeras, es imperativo alejarse del mar y buscar zonas elevadas.

Conservar la calma y acatar las indicaciones de las autoridades oficiales.

Adicionalmente, se recomienda activar la alerta de sismos en teléfonos Android, una función sin costo que puede proporcionar unos valiosos segundos de anticipación para tomar medidas rápidas de emergencia.



