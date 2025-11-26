En vivo
Giro en el caso de joven militar bogotana que murió en Cartagena tras caer de un piso 18

Giro en el caso de joven militar bogotana que murió en Cartagena tras caer de un piso 18

Una de las hipótesis sobre el caso es que la militar Leidy Vanessa Benítez se habría quitado la vida. Sin embargo, la mamá de la joven soldado habló sobre las pistas que probarían que se trató de un crim.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de nov, 2025
Giro en el caso de joven militar bogotana que murió en Cartagena tras caer de un piso 18
Leidy Vanessa Benítez, joven bogotana de 24 años muerta en Cartagena -
Redes sociales

