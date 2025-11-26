En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Destapan red de falsas cirujanas en Medellín: revelan daños irreversibles y contagios de bacteria

Destapan red de falsas cirujanas en Medellín: revelan daños irreversibles y contagios de bacteria

Una red de falsas cirujanas fue descubierta operando clandestinamente en casas alquiladas de Medellín con instrumentos mal esterilizados. Estos son los procedimientos que ofrecían.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Destapan red de falsas cirujanas en Medellín: revelan daños irreversibles y contagios de bacteria

Publicidad

Publicidad

Publicidad