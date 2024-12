"No he pensado en eso": Fabio Ochoa responde si buscará ser gestor de paz en el gobierno de Petro

El exjefe narcotraficante Fabio Ochoa Vásquez llegó este lunes a Colombia deportado desde Estados Unidos, donde cumplió 26 años de condena por narcotráfico. Migración Colombia informó que "no hay ningún requerimiento por parte de las autoridades colombianas", por lo que el excapo quedó en libertad.

Ochoa, uno de los fundadores del cartel de Medellín y socio de Pablo Escobar, salió del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, tras quedar en libertad y allí le respondió algunas preguntas a los medios de comunicación. Una de ellas si está interesado o no en ser gestor de paz en los diálogos que lidera el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"No, no, no. No he pensado en eso. Soy un tipo (sic) de paz, pero no lo he pensado", respondió Ochoa Vásquez a la pregunta. El excapo del narcotráfico, por lo pronto, solo confirmó que viajará a Medellín, donde se reunirá con su familia.

"Es una maravilla. Finalmente se dio", dice Fabio Ochoa a Noticias Caracol sobre su libertad. "Me voy para Medellín a vivir con mi familia", agregó. Además, resaltó no sentirse arrepentido por lo que hizo en el pasado.





Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, reaccionó a esa declaración y aclaró, en entrevista con RTVC Noticias, que Ochoa "no ha sido designado".

Ochoa fue capturado en octubre de 1999 y extraditado a Estados Unidos en 2001 para, posteriormente, en 2003 ser condenado a 30 años de prisión por conspiración, trata de personas y distribución de 30 toneladas de cocaína. Su pena fue reducida por colaborar con la justicia estadounidense.

El excapo fue uno de los socios de Pablo Escobar y confundador del cartel de Medellín, junto a sus hermanos Jorge Luis y Juan David Ochoa Vásquez. A finales de los 80 estuvo implicado en el asesinato de Barry Seal, un antiguo piloto del Cartel de Medellín que también fue informante de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

A su llegada a Colombia en la tarde de este lunes, Ochoa -con saco gris, gafas y sin esposas- fue recibido por funcionarios de Migración Colombia y pasó el proceso de control migratorio. Acto seguido, fue dejado en libertad.

Tras quedar en libertad, el excapo salió del aeropuerto El Dorado. "Es una maravilla. Finalmente se dio", le dijo Fabio Ochoa a Noticias Caracol sobre su libertad. "Me voy para Medellín a vivir con mi familia", agregó. Además, resaltó no sentirse arrepentido por lo que hizo en el pasado.

Gestores de paz

Cabe señalar que la figura de gestor de paz, que no es nueva, se creó hace unos veinte años, a partir de la Ley 418 de 1997, que estableció con ese rol a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con los grupos al margen de la ley. Para esto, el Gobierno debe emitir un decreto que nombre a la persona como gestora de paz para conocer cuáles serán sus funciones específicas.

A mediados de noviembre el Gobierno de Gustavo Petro designó como gestores de paz a 18 antiguos comandantes paramilitares, incluyendo a varios de los máximos jefes y cofundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y que hace unos días, a través de una carta, el exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le solicitó al presidente ser gestor de paz, sin que aún haya respuesta del jefe de Estado.