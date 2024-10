No se cobrará alumbrado público en 3 regiones del Caribe: ¿inminente apagón en las calles?

Un inminente apagón en el alumbrado público podrían sufrir los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, tras la determinación de la interventoría de la empresa Air-e sobre suspender el cobro de este servicio en la factura de energía.

El posible apagón implicará una falta de recursos para el pago de energía, un retroceso en la modernización del sistema de iluminación y un daño fiscal y patrimonial significativo, así como posibles repercusiones, según expertos.

¿Cuándo se dejaría de cobrar alumbrado público?

Armando Gutiérrez, director de la Asociación Colombiana de Alumbrado Público (ANAP), dijo en Noticias Caracol en vivo que “la medida indica que a partir del mes siguiente (noviembre) se dejaría de facturar y desconoce abiertamente la ley 1819 de 2016, entonces no puede, de manera unilateral y por medios de comunicación, notificar la suspensión de procedimientos tributarios”.

El director agregó que “las ciudades tienen que pagar la energía con lo que recaudan y tienen que cubrir costos operativos. Entonces, la afectación es muy grave y el procedimiento no puede ser como se hizo. No puede el interventor tomar ese tipo de medidas contra mecanismos de recaudo de tributos locales. Estamos en un ámbito distinto de la autonomía del interventor”.

Gutiérrez explicó en Noticias Caracol en vivo que “en la factura de energía eléctrica se debe cobrar el ítem de alumbrado público que se transfiere a los municipios para cubrir el costo. Entonces, la opción tarifaria va por un lado, pero el agente interventor está diciendo que se va a excluir el cobro del alumbrado público, de manera unilateral, a partir del mes de noviembre. Allí es donde se genera el perjuicio frente al servicio de alumbrado público como tal, desfinanciando este servicio”.

Inseguridad en el Caribe aumentaría por posible apagón



En cuando al inminente incremento de la inseguridad si existe un apagón en el Caribe, Gutiérrez señaló que “al caerse el ingreso, no hay cómo atender procedimientos operativos y de mantenimiento, no hay cómo hacer modernizaciones, se van a ir apagando las regiones y las ciudades, y al apagarse se incrementa de manera automática el índice de inseguridad. No hay nada más desolador que salir a un municipio o ciudad a oscuras. Genera, de por sí, temor en la ciudadanía”.

