Interventor de Air-E anuncia eliminación de cobros adicionales en la factura de energía

A partir de noviembre, los usuarios del servicio de energía en la costa Caribe dejarán de pagar los impuestos a terceros que por años se han venido cobrando en la factura. El interventor de la empresa Air-E, Carlos Diago, anunció que "ya no se cobrará alumbrado público, aseo, ni seguridad, dentro del recibo de energía".

Diago explicó que "eso es impuesto de alumbrado público en varios municipios, el cobro de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana en varios departamentos y, por último, el aseo".

Esta medida ha sido recibida con entusiasmo por los usuarios, quienes consideran que estos cobros adicionales son injustos.

Una de las usuarias, Paola Barraza, expresó: "Me parece superbien porque es algo justo que van a cobrar, que es lo que uno está consumiendo realmente". Juana Castro, otra usuaria, señaló: "Eso es injusto, uno tiene que pagar solo la luz, ese poco de arandelas son una injusticia".

Críticas a eliminación de cobros adicionales en la factura de energía

Sin embargo, la decisión ha generado controversia. Para Carlos Sánchez, presidente de Andesco, la suspensión de estos cobros es ilegal, argumentando que "está tomando una decisión que está contraria a la ley 142, vigente en la actualidad, no se ha modificado, no se puede separar de la factura que se tiene en este momento lo que tiene que ver con residuos o aseo".

Además, los usuarios también verán una disminución del 20% en la tarifa debido al no cobro de la opción tarifaria. "Lo que no les va a llegar en este mes de octubre es el no cobro de la opción tarifaria. Todavía quedamos pendientes con 382.000 millones de pesos que van a ser asumidos por el Gobierno nacional", aseguró Diago.

Finalmente, la Superintendencia de Servicios Públicos adelanta un plan de choque para continuar reduciendo los precios de la energía en la región Caribe.